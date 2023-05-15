По горячим следам: ученые научили нейросеть выявлять незаконные транзакции в сети

Ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали нейросеть, которая поможет в борьбе с мошенничеством в интернете. В частности, она предотвратит выполнение незаконных транзакций, которые будет выявлять на основании определенных закономерностей. Целиком полагаться на новые технологии в борьбе с фродом не стоит, уверены эксперты, однако такие вспомогательные инструменты могут существенно облегчить выявление противоправных действий в сети.

Группа ученых из Института кибербезопасности и защиты информации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) создала модель графовой нейронной сети, которая умеет отличать подозрительные транзакции от безопасных, а мошенников - от честных пользователей. Особенность новой модели заключается в том, что она анализирует транзакции в сети на основе определенных закономерностей, по которым можно распознать противоправные действия. В рамках обучения нейросети дополнительно учитывалась такая идентификационная информация, как номер банковской карты, ее тип, данные об отправителе и получателе денег, характеристики устройства, с которого производилась транзакция, и иные сведения.

«Если человек открыл счет в банке полгода назад, и за это время средняя сумма транзакций за день составляла тысячу рублей, после чего за один день он получил денежные переводы в сумме тридцати тысяч, вероятность того, что нейронная сеть отнесет этого человека к категории мошенников, возрастает», - приводит пресс-служба Политеха слова профессора Института кибербезопасности и защиты информации СПбПУ Дарьи Лавровой. По словам ученых, модель уже показала высокий потенциал во время экспериментальных испытаний. Новая разработка может уже сегодня использоваться в качестве первой линии защиты от интернет-мошенничества, однако, отмечают специалисты, технические методы по-прежнему не могут полностью защитить от обмана: наиболее уязвимым звеном в этой цепочке является не компьютер, а люди, которые зачастую не знакомы даже с азами кибергигиены.

«Сегодня мошеннические транзакции в сети – одна из самых чувствительных для российского общества. Многие уже лишились денег, нажав по неосторожности на опасную ссылку или просто доверившись мошенникам, - отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. – Новые технологии, которые разрабатывают отечественные специалисты, безусловно, станут со временем качественным подспорьем в борьбе с деятельностью злоумышленников. Тем не менее, до тех пор, пока сами пользователи продолжают беспорядочно делиться своими персональными данными в сети, обеспечить необходимый уровень их безопасности не получится даже с применением десятков нейросетей. ВТБ, например, недавно проанализировал портрет клиентов, которые попадаются на уловки мошенников, и выяснил, что в 2022 году их жертвами чаще всего становились жительницы Москвы в возрасте от 39 лет. Среди молодежи до 25 лет эта доля значительно ниже - всего 4%, но все же попадаются и они. Только за январь-февраль клиенты банка подверглись почти 1,2 млн мошеннических атак. Как правило, с людьми злоумышленники связываются через мессенджеры. И несмотря на то, что сами кредитные организации сегодня прилагают все усилия, чтобы защитить своих клиентов, к их советам прислушивается лишь небольшая часть граждан. Наиболее распространенными схемами мошенничества по-прежнему остаются социальная инженерия, на которую приходится более 90% всех атак, а также фишинг. На мой взгляд, развитие технических средств защиты должно идти одновременно с качественным и доступным обучением основам кибербезопасности как детей, так и взрослого населения».

Сегодня новые технологические решения для борьбы с мошенниками в банковской среде предлагает и Роскомнадзор. Например, ведомство работает над подготовкой такой процедуры взаимодействия с банками, при которой в этих целях сможет применяться система блокировки звонков с подменных номеров «Антифрод». Уже на сегодняшнем этапе своего развития «Антифрод» позволяет проверить, действительно ли вызов совершается с номера определившегося оператора или нет. К марту 2024 года к системе должны подключиться все российские операторы, что позволит проводить кросс-верификацию всех вызовов. Как следствие, звонки от мошенников будут прерываться мгновенно и не смогут дойти до пользователей. Впоследствии работу системы планируют распространить и на звонки через интернет.

Как отмечает Максим Лагутин, основатель компании Б-152, специализирующейся на защите персональных данных, нейросеть, которую создали ученые из Санкт-Петербурга, стала продолжением работы по борьбе с телефонным и сетевым мошенничеством.

«Так или иначе автоматизированные решения давно применяются в этой сфере и уже доказали свою эффективность. Применение нейронных сетей позволит еще больше снизить участие человека со стороны банков в этом вопросе и, как следствие, станет меньше и пространство для мошеннических транзакций. Если же на основании поведения пользователя система будет автоматически блокировать аккаунт человека вместе с транзакцией, то добросовестные пользователи, сочтя, что система неверно произвела блокировку, всегда смогут ее оспорить. Такое право им представляет Федеральный закон “О персональных данных”», - напомнил эксперт.