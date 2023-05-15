ента новостей

16:38
Активность депутатов-коммунистов петербургского Заксобрания: Роман Кононенко заинтересовался стройкой, а Дмитрий Дмитриев встретился с ветеранами
16:13
В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам более 3,2 миллиона рублей
16:03
В Ленобласти пройдут соревнования поваров
15:48
«Билет в будущее-2023»:1250 педагогов Санкт-Петербурга повысят квалификацию и помогут школьникам в выборе профессии
15:38
В Петербурге Совет краповых беретов Росгвардии обсудил поддержку участников СВО
15:29
В Петербурге с 16 мая закроют движение транспорта по улице Пархоменко
15:23
Места дислокации комплексов фиксации превышения скорости c 15 по 21 мая
14:36
По горячим следам: ученые научили нейросеть выявлять незаконные транзакции в сети
14:31
Выставка «...Я просто артистка»
14:27
На федеральной трассе А-121 «Сортавала» полностью перекроют движение
11:42
В Светогорске 5-летний мальчик выпал из окна на четвертом этаже
10:56
Полицейские задержали хулигана, стрелявшего в воздух в поселке Новогорелово
10:47
В Лодейном Поле иномарка сбила 17-летнего велосипедиста
10:40
В Петербурге задержали разбойника - неудачника из Башкортостана
10:23
В Усть-Луге ограбили жителя Башкортостана
10:16
В Петербурге иномарка сбила 11-летнего мальчина на самокате
10:12
В Сестрорецке ссора двух мужчин закончилась поножовщиной
10:05
В Калининском районе мужчина избил сожительницу в троллейбусе и пырнул ножом в больнице
09:30
В Петербурге выявлены факты ненадлежащего капремонта объекта культурного наследия
09:27
В Петербурге завершился 20-й турнир по мини-футболу
09:20
В общественном штабе по КРТ назвали «безумием» закон о «реновации» в Петербурге
01:36
«Динамо-ЛО» проиграло серию за 5-е место волейбольной Суперлиги клубу «Белогорье»: краткие итоги хорошего для сосновоборцев сезона – 2022/2023
22:23
«Антишахматы» Яна Непомнящего в Бухаресте – ничья с Уэсли Со уже на 14-м ходу, Дуда победил Фируджу, а Каруана и Гири сыграли вничью
16:18
На КАД между путепроводом в районе Ленинградской улицы и вантовым мостом перекроют две полосы движения
14:11
Петербургские росгвардейцы отработали сложный пилотаж в горах Хибин
14:04
В Луге задержан подозреваемый в грабеже
13:11
В Сестрорецке задержали стрелка из травматики
13:00
В Невском районе задержан подозреваемый в разбое
12:40
В Петербурге ищут разбойника - неудачника
11:23
В Коммунаре после пожара в квартире обнаружили сильно обгоревшее тело человека
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » По горячим следам: ученые научили нейросеть выявлять незаконные транзакции в сети

По горячим следам: ученые научили нейросеть выявлять незаконные транзакции в сети

0
49
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Freepik
Ученые из СПбПУ разработали нейросеть, которая поможет в борьбе с мошенничеством в интернете.

Ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали нейросеть, которая поможет в борьбе с мошенничеством в интернете. В частности, она предотвратит выполнение незаконных транзакций, которые будет выявлять на основании определенных закономерностей. Целиком полагаться на новые технологии в борьбе с фродом не стоит, уверены эксперты, однако такие вспомогательные инструменты могут существенно облегчить выявление противоправных действий в сети.
Группа ученых из Института кибербезопасности и защиты информации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) создала модель графовой нейронной сети, которая умеет отличать подозрительные транзакции от безопасных, а мошенников - от честных пользователей. Особенность новой модели заключается в том, что она анализирует транзакции в сети на основе определенных закономерностей, по которым можно распознать противоправные действия. В рамках обучения нейросети дополнительно учитывалась такая идентификационная информация, как номер банковской карты, ее тип, данные об отправителе и получателе денег, характеристики устройства, с которого производилась транзакция, и иные сведения.
«Если человек открыл счет в банке полгода назад, и за это время средняя сумма транзакций за день составляла тысячу рублей, после чего за один день он получил денежные переводы в сумме тридцати тысяч, вероятность того, что нейронная сеть отнесет этого человека к категории мошенников, возрастает», - приводит пресс-служба Политеха слова профессора Института кибербезопасности и защиты информации СПбПУ Дарьи Лавровой. По словам ученых, модель уже показала высокий потенциал во время экспериментальных испытаний. Новая разработка может уже сегодня использоваться в качестве первой линии защиты от интернет-мошенничества, однако, отмечают специалисты, технические методы по-прежнему не могут полностью защитить от обмана: наиболее уязвимым звеном в этой цепочке является не компьютер, а люди, которые зачастую не знакомы даже с азами кибергигиены.
«Сегодня мошеннические транзакции в сети – одна из самых чувствительных для российского общества. Многие уже лишились денег, нажав по неосторожности на опасную ссылку или просто доверившись мошенникам, - отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. – Новые технологии, которые разрабатывают отечественные специалисты, безусловно, станут со временем качественным подспорьем в борьбе с деятельностью злоумышленников. Тем не менее, до тех пор, пока сами пользователи продолжают беспорядочно делиться своими персональными данными в сети, обеспечить необходимый уровень их безопасности не получится даже с применением десятков нейросетей. ВТБ, например, недавно проанализировал портрет клиентов, которые попадаются на уловки мошенников, и выяснил, что в 2022 году их жертвами чаще всего становились жительницы Москвы в возрасте от 39 лет. Среди молодежи до 25 лет эта доля значительно ниже - всего 4%, но все же попадаются и они. Только за январь-февраль клиенты банка подверглись почти 1,2 млн мошеннических атак. Как правило, с людьми злоумышленники связываются через мессенджеры. И несмотря на то, что сами кредитные организации сегодня прилагают все усилия, чтобы защитить своих клиентов, к их советам прислушивается лишь небольшая часть граждан. Наиболее распространенными схемами мошенничества по-прежнему остаются социальная инженерия, на которую приходится более 90% всех атак, а также фишинг. На мой взгляд, развитие технических средств защиты должно идти одновременно с качественным и доступным обучением основам кибербезопасности как детей, так и взрослого населения».
Сегодня новые технологические решения для борьбы с мошенниками в банковской среде предлагает и Роскомнадзор. Например, ведомство работает над подготовкой такой процедуры взаимодействия с банками, при которой в этих целях сможет применяться система блокировки звонков с подменных номеров «Антифрод». Уже на сегодняшнем этапе своего развития «Антифрод» позволяет проверить, действительно ли вызов совершается с номера определившегося оператора или нет. К марту 2024 года к системе должны подключиться все российские операторы, что позволит проводить кросс-верификацию всех вызовов. Как следствие, звонки от мошенников будут прерываться мгновенно и не смогут дойти до пользователей. Впоследствии работу системы планируют распространить и на звонки через интернет.
Как отмечает Максим Лагутин, основатель компании Б-152, специализирующейся на защите персональных данных, нейросеть, которую создали ученые из Санкт-Петербурга, стала продолжением работы по борьбе с телефонным и сетевым мошенничеством.
«Так или иначе автоматизированные решения давно применяются в этой сфере и уже доказали свою эффективность. Применение нейронных сетей позволит еще больше снизить участие человека со стороны банков в этом вопросе и, как следствие, станет меньше и пространство для мошеннических транзакций. Если же на основании поведения пользователя система будет автоматически блокировать аккаунт человека вместе с транзакцией, то добросовестные пользователи, сочтя, что система неверно произвела блокировку, всегда смогут ее оспорить. Такое право им представляет Федеральный закон “О персональных данных”», - напомнил эксперт.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

23-03-2023, 13:06
Ученые Политеха запатентовали программу для печати межпозвоночного имплантата
17-06-2022, 13:45
Специалистов ИТ отрасли для Магаданской области будут готовить специалисты из петербургского Политеха
6-12-2022, 11:58
В Петербурге доцент Политеха перевел мошенникам более полумиллиона рублей
29-01-2020, 10:00
Петербуржцы могут принять участие в «Фестивале науки – Дорога в Политех»
2-12-2022, 14:50
Безымянный сквер в Калининском районе получил название в честь Героя Советского Союза Виктора Лягина
5-04-2022, 08:21
Научились выявлять скрытый гепатит

Происшествия на дорогах

0
73
Сегодня, 10:47
В Лодейном Поле иномарка сбила 17-летнего велосипедиста
0
79
Сегодня, 10:16
В Петербурге иномарка сбила 11-летнего мальчина на самокате
0
176
13-05-2023, 21:11
В Ленобласти разбилась девушка на мотоцикле
0
151
13-05-2023, 17:40
Бетономешалка и легковушка лоб в лоб столкнулись в Ленобласти
Наверх