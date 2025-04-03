В Петербурге объявили вторую волну набора участников программы «Время героев»

В Корпоративном университете Администрации Санкт-Петербурга состоялось заседание общественного совета, посвященное региональной программе обучения «Время героев Санкт-Петербурга». Это значимое событие собрало влиятельных персон города на Неве: Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского, Губернатора города Александра Беглова, депутата петербургского парламента Константина Чебыкина, а также первых участников программы – военнослужащих, прошедших специальную военную операцию (СВО) и готовых внести свой вклад в развитие города на руководящих позициях.

Программа «Время героев Санкт-Петербурга», стартовавшая в декабре прошлого года, представляет собой амбициозный образовательный проект, призванный подготовить управленческие кадры из числа участников СВО. Его масштаб впечатляет: организаторы получили более 300 заявок от петербуржцев, обладающих высшим образованием, опытом управленческой деятельности и, что особенно важно, прямым участием в боевых действиях на территории Украины. При этом подавляющее большинство – свыше 70% – заявок поступило от действующих военнослужащих, что подчеркивает высокий уровень заинтересованности и готовности к новым вызовам.

Выступление Александра Бельского, Председателя Законодательного Собрания, стало ключевым моментом заседания. Он подчеркнул исключительное значение данного проекта для будущего Санкт-Петербурга, обратив внимание на уникальный опыт и качества участников программы. «У людей, прошедших специальную военную операцию, – отметил Бельский, – сформировалось совершенно четкое понимание жизни, ясное видение вектора развития нашей страны. Мы должны стремиться к конкретным результатам, а для этого нам необходимы управленческие кадры, способные идти до конца, не сворачивая с намеченного пути, приносящие в органы власти новые, свежие идеи и подходы. Вас будет немного, но вы станете примером для подражания, за вами пойдут другие». Его слова прозвучали как вдохновляющее послание, подчеркивающее огромную ответственность, возложенную на плечи будущих лидеров города.

Строгий отбор, включающий несколько этапов оценки, привел к формированию группы из 21 человека, отобранных из числа уволенных в запас военнослужащих. Обучение, стартующее 7 апреля и рассчитанное примерно на год, охватит широкий спектр актуальных вопросов стратегического управления, лидерства и развития личной эффективности. Организаторы программы позаботились о создании индивидуального подхода к каждому участнику: каждый слушатель получит опытного наставника из числа представителей городского правительства или исполнительных органов власти, что обеспечит качественную поддержку и практическое применение полученных знаний.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем выступлении подчеркнул важность данного проекта не только для города, но и для всей страны. Он обозначил участников программы как "команду", действующую единым фронтом, направленную на общее благо. Беглов отметил значимость поддержки со стороны федерального центра и готовность предоставить все необходимые ресурсы для успешной реализации проекта "Время героев Санкт-Петербурга".

Сам процесс обучения будет структурирован таким образом, чтобы максимально эффективно использовать богатый опыт и уникальные качества участников. Программа включает в себя лекции ведущих специалистов, практические семинары, деловые игры, а также возможность реализации индивидуальных проектов. После завершения обучения выпускники программы получат не только необходимые знания и навыки, но и ценные контакты в кругах городского управления.

Это не просто курс повышения квалификации, а инвестиция в будущее Санкт-Петербурга, инвестиция в людей, которые доказали свою верность Родине и готовы внести свой вклад в развитие города. Программа «Время героев Санкт-Петербурга» – это символ уважения к военнослужащим, прошедшим СВО, и яркий пример того, как государство поддерживает своих граждан и вкладывает средства в развитие человеческого капитала. Проект является показательным примером эффективного взаимодействия между властью и обществом, направленного на достижение общей цели – процветания Санкт-Петербурга. И успех этого проекта будет зависеть не только от организаторов, но и от самого усилия и готовности участников внедрять полученные знания на практике. Каждый из них несет на себе огромную ответственность, и их успешная работа на благо Санкт-Петербурга станет ярким примером для всех остальных.