В МВД РФ предупредили о схеме обмана пенсионеров под предлогом перерасчета трудового стажа

Телефонные мошенники обманывают пенсионеров под предлогом перерасчета трудового стажа и похищают деньги, угрожая уголовным делам за оказания помощи Украине. Это сообщается в материалах МВД, которые приводит ТАСС.
Неизвестные звонят пожилым людям, представляются работниками Пенсионного фонда и просят продиктовать им паспортные данные якобы для перерасчета трудового стажа. Далее с потенциальной жертвой связывается псевдоправоохранитель, который сообщает о том, что по паспортным данным человека осуществлен денежный перевод на Украину, в связи с чем в отношении него возбуждено уголовное дело. Введя человека в состояние паники, аферисты убеждают пенсионера снять сбережения и для избежания неприятностей и сохранности передать их курьеру.
Подобные схемы опираются на социальную инженерию — искусство психологического воздействия, напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
Подобные мошеннические схемы опасны не только финансовыми потерями жертв, но и серьезными психологическими последствиями. Пенсионеры, доверившись аферистам, могут лишиться всех сбережений, что приводит к сильному стрессу, тревожности и даже депрессии. Более того, после такого обмана люди нередко теряют доверие к государственным службам и банкам, из-за чего могут избегать необходимых финансовых операций или социальной помощи.
Для защиты от таких атак важно повышать кибер и финансовую грамотность пожилых людей.