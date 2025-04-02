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Питерец.ру » Общество » В МВД РФ предупредили о схеме обмана пенсионеров под предлогом перерасчета трудового стажа

В МВД РФ предупредили о схеме обмана пенсионеров под предлогом перерасчета трудового стажа

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
Телефонные мошенники обманывают пенсионеров под предлогом перерасчета трудового стажа и похищают деньги, угрожая уголовным делам за оказания помощи Украине.

Телефонные мошенники обманывают пенсионеров под предлогом перерасчета трудового стажа и похищают деньги, угрожая уголовным делам за оказания помощи Украине. Это сообщается в материалах МВД, которые приводит ТАСС.

Неизвестные звонят пожилым людям, представляются работниками Пенсионного фонда и просят продиктовать им паспортные данные якобы для перерасчета трудового стажа. Далее с потенциальной жертвой связывается псевдоправоохранитель, который сообщает о том, что по паспортным данным человека осуществлен денежный перевод на Украину, в связи с чем в отношении него возбуждено уголовное дело. Введя человека в состояние паники, аферисты убеждают пенсионера снять сбережения и для избежания неприятностей и сохранности передать их курьеру.

Подобные схемы опираются на социальную инженерию — искусство психологического воздействия, напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Именно поэтому важно заранее рассказывать людям о подобных методах обмана, объяснять, как вести себя в таких случаях, и вырабатывать простые алгоритмы защиты: никогда не передавать личные данные по телефону, не выполнять требования неизвестных собеседников и всегда проверять информацию через официальные каналы. Если поступил подобный звонок, необходимо сразу же прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в официальное учреждение для проверки информации», - сказал он.

Подобные мошеннические схемы опасны не только финансовыми потерями жертв, но и серьезными психологическими последствиями. Пенсионеры, доверившись аферистам, могут лишиться всех сбережений, что приводит к сильному стрессу, тревожности и даже депрессии. Более того, после такого обмана люди нередко теряют доверие к государственным службам и банкам, из-за чего могут избегать необходимых финансовых операций или социальной помощи.

«Мошенники активно меняют сценарии, адаптируя их под актуальные события. Помимо легенды о «перерасчете трудового стажа», могут использоваться схемы с выплатами компенсаций, возвратами налогов или даже страховыми выплатами. Еще один распространенный метод – звонки от якобы «родственников», попавших в беду и срочно нуждающихся в деньгах. Также преступники могут представляться сотрудниками правоохранительных органов, сообщая о несуществующих уголовных делах и требуя «решить вопрос» деньгами», - рассказал Немкин.

Для защиты от таких атак важно повышать кибер и финансовую грамотность пожилых людей.

«Родственникам стоит объяснять им, что нельзя доверять неизвестным звонящим, а любые неожиданные финансовые требования необходимо проверять через близких или официальные органы. Лучшей профилактикой таких преступлений остается бдительность, информированность и здоровый скептицизм при общении с незнакомцами по телефону», - заключил депутат.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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