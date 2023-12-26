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Питерец.ру » Общество » Эксперты рассказали, какие телефоны больше всех подвергаются атакам

Эксперты рассказали, какие телефоны больше всех подвергаются атакам

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
В центре внимания злоумышленников – устройства с устаревшими версиями Android.

Устройства с устаревшими версиями операционной системы (ОС) Android представляют особый интерес для хакеров из-за большого количества таких гаджетов в мире.

Согласно статистике, Android обогнал iOS по популярности в 2012 году, достиг максимальной базы пользователей примерно в 2018 году и остается на первом месте до сегодняшнего дня.

По словам руководителя российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Дмитрия Галова, одна из причин, почему ОС Android более интересна для злоумышленников, заключается в том, что потенциальных жертв в мире больше. Бюджетные устройства, которые часто выпускаются на устаревших версиях Android, пользуются большим спросом как на российском, так и на зарубежных рынках. Кроме того, устройства Android подвержены продолжительному обновлению до последних версий, что делает их более уязвимыми.

Производители не всегда поддерживают оптимальное функционирование более старых моделей гаджетов, что приводит к нежеланию потребителей обновлять свои устройства. ОС Android также подвержена хакерским атакам из-за своей открытости и возможности установки сторонних приложений. Являясь системой с открытым исходным кодом, Android предоставляет злоумышленникам более высокий шанс получения доступа к конфиденциальной информации пользователя.

Модерация контента в фирменном онлайн-магазине также оставляет желать лучшего, что создает дополнительные возможности для киберпреступников. Эксперты рекомендуют пользователям Android регулярно обновлять свои устройства до последних версий, поскольку это позволяет устранить известные уязвимости и повысить безопасность. Также важно проявлять осторожность при установке сторонних приложений и скачивать их только из официальных источников.

В дополнение к этому, использование антивирусного программного обеспечения может помочь защитить устройство от вредоносных программ и других угроз.

В связи с растущими рисками хакерских атак на устройства с устаревшими версиями Android, пользователям необходимо проявлять бдительность и принимать меры для обеспечения безопасности своих данных. Это включает в себя регулярное обновление ОС, установку приложений только из официальных источников и использование антивирусного программного обеспечения.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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