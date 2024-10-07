В России может появиться несколько программ по сертификации ИТ-специалистов

АПКИТ утвердила регламент сертификации ИТ-специалистов, пишет «Коммерсант». Речь идет о формировании вендорских центров сертификации, работающих по аккредитации разработчика программного обеспечения или поставщика технологий. Из регламента Ассоциации следует, что АПКИТ и ее структуры будут в том числе подтверждать аккредитацию таких центров, оценивать содержание тестов, а также решать возможные конфликты.

Как рассказала директор по инновациям «Академии Softline» Анна Водолазская, регламент устанавливает ориентиры для тех участников рынка, которые стремятся выстроить независимую систему оценки компетенций кадров.

«Для того, чтобы система сертификации полноценно заработала, нужно скоординировать работу вендоров, ИТ-компаний, крупных корпоративных игроков», – отметила она.

В настоящий момент схожая инициатива разрабатывается Минцифры России. Так, в новый нацпроект «Экономика данных» может войти положение о создании платформы подтверждения ИТ-навыков. Согласно предварительным документам, на ее создание заложено 630 млн руб. В министерстве отметили, что система подтверждения компетенций и вендорские центры сертификации АПКИТ – разные проекты, при этом концепция первой «еще прорабатывается с учетом мнения представителей индустрии».

Как пояснил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, создание госплатформы по подтверждению компетенций разработчиков софта может войти в федеральный проект «Кадры для цифровой трансформации».

«Новая платформа от Минцифры закрывает сразу несколько потребностей. Во-первых, ИТ-специалисты смогут подтвердить на ней свои навыки, во-вторых – у государства появится полная картина о рынке труда ИТ-сектора со всей статистикой, а значит, формирование программ развития отдельных сегментов будет проходить более эффективно. По предварительным оценкам, уже в 2025 году число специалистов, которые подтвердят в новой системе свои компетенции, достигнет 20 тыс. человек, к 2030 году цифра может увеличиться до 250 тыс.», – пояснил он.

По словам Немкина, спрос на сертификацию ИТ-специалистов есть как со стороны компаний, так и со стороны самих айтишников.

«Резюме далеко не всегда может показать реальное владение навыками, в рамках технического интервью проверить специалиста на знание нескольких сфер достаточно сложно. Кроме того, сертификация навыков, как и постоянное обучение – уже устоявшаяся на рынке практика. Для работодателей она, конечно, позволит сократить сроки рекрутинга новых специалистов, а у сотрудников появится документальное подтверждение навыков», – пояснил депутат.

Председатель совета АПКИТ по развитию сертификации ИТ-специалистов Наталья Починок сообщила, что регламент предполагает «поэтапное внедрение сертификации», а во время переходного периода «не все структуры и механизмы будут сформированы и задействованы в полном объеме». Кроме того, Ассоциация планирует координироваться с профильным министерством, «чтобы выработать решение о возможности получения сертификата Минцифры о подтверждении ИТ-компетенций». Однако пока что инициатива АПКИТ в Минцифры не поступала, уточнили в министерстве.

Немкин подчеркнул, что проект Минцифры скорее касается подтверждения знания универсальных стандартов ИТ-отрасли и теоретической части.

«На ИТ-рынке очень большое число продуктов, как и языков программирования с разными вариациями: например, знанием фреймворков или библиотек. Идея Ассоциации как раз в том, чтобы создать механизмы проверки навыков работы с отдельным решением. Если на платформе Минцифры, например, разработчики будут подтверждать навыки работы с базами данных, то на уровне сертификации АПКИТ – умение работать с конкретным решением. Обе идеи не просто могут, а должны развиваться», – отметил депутат.