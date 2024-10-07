В России может появиться несколько программ по сертификации ИТ-специалистов

АПКИТ утвердила регламент сертификации ИТ-специалистов, пишет «Коммерсант». Речь идет о формировании вендорских центров сертификации, работающих по аккредитации разработчика программного обеспечения или поставщика технологий. Из регламента Ассоциации следует, что АПКИТ и ее структуры будут в том числе подтверждать аккредитацию таких центров, оценивать содержание тестов, а также решать возможные конфликты.
Как рассказала директор по инновациям «Академии Softline» Анна Водолазская, регламент устанавливает ориентиры для тех участников рынка, которые стремятся выстроить независимую систему оценки компетенций кадров.
В настоящий момент схожая инициатива разрабатывается Минцифры России. Так, в новый нацпроект «Экономика данных» может войти положение о создании платформы подтверждения ИТ-навыков. Согласно предварительным документам, на ее создание заложено 630 млн руб. В министерстве отметили, что система подтверждения компетенций и вендорские центры сертификации АПКИТ – разные проекты, при этом концепция первой «еще прорабатывается с учетом мнения представителей индустрии».
Как пояснил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, создание госплатформы по подтверждению компетенций разработчиков софта может войти в федеральный проект «Кадры для цифровой трансформации».
По словам Немкина, спрос на сертификацию ИТ-специалистов есть как со стороны компаний, так и со стороны самих айтишников.
Председатель совета АПКИТ по развитию сертификации ИТ-специалистов Наталья Починок сообщила, что регламент предполагает «поэтапное внедрение сертификации», а во время переходного периода «не все структуры и механизмы будут сформированы и задействованы в полном объеме». Кроме того, Ассоциация планирует координироваться с профильным министерством, «чтобы выработать решение о возможности получения сертификата Минцифры о подтверждении ИТ-компетенций». Однако пока что инициатива АПКИТ в Минцифры не поступала, уточнили в министерстве.
Немкин подчеркнул, что проект Минцифры скорее касается подтверждения знания универсальных стандартов ИТ-отрасли и теоретической части.