В Петербурге Дворцовый мост подсветят в цвета российского флага

22 августа в День Государственного флага России будет включена праздничная подсветка Дворцового моста. Главная переправа города окрасится в цвета российского триколора: белый, синий и красный. Будет задействовано около 600 светодиодных светильников. Праздничное световое оформление будет работать с 20.50 до 23.59.

«Важно создать у горожан и туристов праздничное настроение. И для этого мы используем все современные технологии и возможности. Уже сложилась хорошая традиция – подсвечивать Дворцовый мост в дни праздников и памятных дат. Благодаря световому оформлению он станет украшением города в День российского флага», - сказал губернатор Александр Беглов.

Дворцовый мост получил архитектурно-художественную подсветку в 1997 году. В 2010 году галогенные светильники заменили светодиодными: их технические характеристики позволяют реализовывать различные сценарии светового оформления. В праздники и дни памятных дат решётка моста из 156 секций подсвечивается разными цветами.