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Питерец.ру » Общество » В России появился первый государственный центр киберспорта

В России появился первый государственный центр киберспорта

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
В Петербурге на базе центра «Физкультура и здоровье» открыт государственный центр киберспорта

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга начал работу первый в России государственный центр киберспорта. Он рассчитан на детей старше 10 лет.

«Здесь будут рады и ветеранам СВО, и членам их семей. Здание оборудовано для маломобильных групп населения. Кроме того, проводятся занятия по компьютерной грамотности для людей серебряного возраста», – отметили в администрации города.

Площадка оборудована компьютерной техникой профессионального уровня, в том числе игровыми приставками нового поколения, мониторами и телевизорами, платформами виртуальной реальности с гарнитурами, а также профессиональной киберспортивной мебелью.
В дальнейшем на базе центра планируется открыть школу киберспорта для детей и подростков младше 18 лет. Помимо компьютерных дисциплин, подростки будут проходить физическую и психологическую подготовку, а также развивать логическое мышление.
Компьютерные игры – одно из главных хобби россиян, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«В игры сегодня играют не только подростки или младшие школьники, но и взрослые люди. Например, по данным аналитиков рынка, средний возраст геймеров в России составляет 36 лет, что на 2 года больше мирового значения. Популярность видеоигр подтверждается и ростом рынка отечественной индустрии - по сравнению с 2022 годом в 2023 году сегмент продемонстрировал рост на 68%. То, что киберспорт становится по-настоящему национальным видом спорта, подтверждается и многочисленными победами наших спортсменов в международных соревнованиях», – подчеркнул депутат.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил ИТ-компаниям, а также органам власти поддержать развитие киберспорта.

«Опыт Санкт-Петербурга показателен и, конечно, должен тиражироваться и в других регионах нашей страны. В условиях популярности гейминга, необходимо создать оптимальные условия, исключающие возможность появления, например, игровой зависимости. Этого, в том числе, можно добиться за счет развития нового спортивного направления – фиджитал спорта, которое помимо соревнований в виртуальной реальности, предполагает проведение и традиционных спортивных соревнований», – заключил Немкин.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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