В России планируют ввести маркировку видеоигр

В РФ проведут сразу несколько экспериментов по маркировке видеоигр. В частности, Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ) готовит к запуску проект по маркировке видеоигр «Зеленая маркировка», сообщает «Коммерсант». Эксперимент будет добровольным и стартует в начале 2025 года. Пока предусмотрены только несколько критериев получения меток — игра сделана в РФ, содержит обучающие материалы и является киберспортивной дисциплиной. В дальнейшем категории будут дополняться.

Маркировка будет присвоена экспертами после оценки видеоигры, затем издатель сможет ее использовать. Для платформ распространения контента будет сделан доступ к базе по API (Application Programming Interface), что позволяет получать информацию с сайта в обход пользовательского интерфейса. Согласие принять участие в эксперименте уже дали ряд крупных платформ, организаций и ассоциаций.

Над системой маркировки компьютерных игр в России с прошлого года работает и Минэкономики, эксперимент в рамках разработки соответствующего законопроекта может стартовать уже летом. В Минцифры сообщили «Коммерсанту», что разрабатывают акт об эксперименте по регулированию видеоигровой индустрии, в рамках которого будут затронуты вопросы маркировки.

Сейчас потенциал рынка отечественных видеоигр раскрыт только не более чем на 5%, но его развитие идет проактивными темпами, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Поэтому вопросами его регулирования нужно заниматься как можно оперативнее – это позволит избежать сложностей в будущем как для государства и бизнеса, так и уберечь от угроз пользователей, которые проявляют большой интерес к играм. По статистике, сегодня в игры играет почти каждый четвертый – это довольно большой показатель в масштабах страны», - сказал он.

Маркировка компьютерных игр нужна, в первую очередь, для защиты пользователей, особенно детей и подростков, от деструктивного и запрещенного контента, уверен депутат. «Разные игры могут содержать сцены насилия, нецензурную лексику или взрослые темы, и маркировка помогает избежать ситуации, когда дети подвергаются воздействию нежелательного контента, который может негативно повлиять на их психическое развитие и поведение. Кроме того, маркировка игр способствует формированию ответственного потребления медиаконтента среди подростков и взрослых. Видя на упаковке или в описании игры четкие указания на возрастные ограничения и характер контента, пользователи могут лучше оценить, соответствует ли игра их личным предпочтениям и моральным убеждениям. Третьим важным аспектом является правовая ответственность разработчиков и распространителей игр: маркировка позволяет компаниям избегать юридических проблем и штрафов, обеспечивая соответствие играм нормативным требованиям», - подчеркнул парламентарий.

Когда разработчики и издатели честно и открыто маркируют свои продукты, это способствует созданию доверительных отношений с клиентами, уверен Немкин.

«Пользователи ценят компании, которые заботятся о своей аудитории и предоставляют полную информацию о своих продуктах. Это может укрепить репутацию компании и повысить лояльность клиентов, что, в свою очередь, способствует долгосрочному успеху на рынке», - заключил он.