В Госдуме рассказали, чем опасно пиратство для геймеров

Более 70% российских геймеров выбирают пиратский способ доступа к компьютерным играм. Тем не менее, такой поход может угрожать им множеством проблем, напомнил депутат Госдумы РФ Антон Немкин.
Большинство отечественных геймеров предпочитают пиратский способ загрузки видеоигр - об этом заявили 74% опрошенных пользователей, сообщают «Известия» со ссылкой на школу разработки видеоигр XYZ School. Всего геймеры загрузили видеоигр на 118 млрд рублей за I квартал 2024 года, отметили авторы исследования.
При помощи пиратства российские геймеры пытаются обойти экономические санкции и ограничения доступа к международным платежным системам, что значительно усложняет легальное приобретение игр, подчеркнула эксперт.
По оценке аналитического агентства Telecom Daily, неофициальный рынок видеоигр в I квартале нынешнего года примерно в два раза превосходит легальный. При этом геймеры иногда даже не подозревают, какому количеству угроз себя подвергают, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
Кроме того, пиратские игры могут работать нестабильно или вовсе не запускаться. Разработчики нелицензионных копий часто модифицируют исходный код игр, чтобы обойти системы защиты, что может привести к возникновению багов и ошибок, предупреждает Немкин.
Пиратство наносит серьезный ущерб игровой индустрии, подчеркнул депутат.
В целом, вариант введения штрафов за пиратство не только игрового, но и в целом любого контента, может быть обсужден в будущем, считает парламентарий. «В таком случае пользователи будут четко понимать, что скачивание продуктов с нарушением прав его авторов — это по сути практически то же воровство, и оно должно быть наказано», - заключил он.