В Госдуме рассказали, чем опасно пиратство для геймеров

Более 70% российских геймеров выбирают пиратский способ доступа к компьютерным играм. Тем не менее, такой поход может угрожать им множеством проблем, напомнил депутат Госдумы РФ Антон Немкин.

Большинство отечественных геймеров предпочитают пиратский способ загрузки видеоигр - об этом заявили 74% опрошенных пользователей, сообщают «Известия» со ссылкой на школу разработки видеоигр XYZ School. Всего геймеры загрузили видеоигр на 118 млрд рублей за I квартал 2024 года, отметили авторы исследования.

«В среднем каждый пират скачал видеоигр на 6800 рублей. При этом чуть более половины из них (54%) загрузили не более трех копий», — сообщила исполнительный директор компании Эмма Юсова.

При помощи пиратства российские геймеры пытаются обойти экономические санкции и ограничения доступа к международным платежным системам, что значительно усложняет легальное приобретение игр, подчеркнула эксперт.

По оценке аналитического агентства Telecom Daily, неофициальный рынок видеоигр в I квартале нынешнего года примерно в два раза превосходит легальный. При этом геймеры иногда даже не подозревают, какому количеству угроз себя подвергают, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Пиратский способ загрузки компьютерных игр несет множество рисков, начиная с угрозы безопасности. Файлы, скачанные с нелегальных источников, часто содержат вредоносные программы, такие как вирусы, трояны и шпионское ПО. Эти программы могут повредить ваш компьютер, украсть личные данные, включая пароли и финансовую информацию, и даже предоставить хакерам удаленный доступ к вашей системе. Установка таких игр без должной защиты и проверки может привести к серьезным последствиям для вашей кибербезопасности», - отметил депутат.

Кроме того, пиратские игры могут работать нестабильно или вовсе не запускаться. Разработчики нелицензионных копий часто модифицируют исходный код игр, чтобы обойти системы защиты, что может привести к возникновению багов и ошибок, предупреждает Немкин.

«Пользователи пиратских версий лишены возможности получать обновления, которые исправляют найденные проблемы и улучшают игровой процесс. Это может существенно ухудшить впечатления от игры или даже сделать её прохождение невозможным», - пояснил он.

Пиратство наносит серьезный ущерб игровой индустрии, подчеркнул депутат.

«Даже если речь идет о зарубежных проектах, официального доступа к которым у наших граждан сегодня нет. Попытки получить незаконный доступ к ним также влияют на отечественную отрасль. Разработчики и издатели игр вкладывают значительные ресурсы в создание качественного продукта. Пиратство снижает их доходы, что может привести к сокращению инвестиций в разработку новых игр, закрытию студий и увольнению сотрудников. Таким образом, поддерживая пиратство, пользователи вредят развитию индустрии и лишают себя и других игроков возможности наслаждаться новыми и качественными играми в будущем», - добавил Немкин.

В целом, вариант введения штрафов за пиратство не только игрового, но и в целом любого контента, может быть обсужден в будущем, считает парламентарий. «В таком случае пользователи будут четко понимать, что скачивание продуктов с нарушением прав его авторов — это по сути практически то же воровство, и оно должно быть наказано», - заключил он.