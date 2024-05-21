ента новостей

13:40
Музеи, финансируемые из бюджета, должны стать доступнее для посетителей
13:36
В Госдуме рассказали, чем опасно пиратство для геймеров
12:50
В Пушкине поймали мужчину, попытавшегося взорвать банкомат
12:44
На проспекте Мориса Тореза мужчина на электросамокате сбил пенсионерку
12:37
В Ленобласти задержали курьера мошенников с деньгами обманутой пенсионерки из поселка Совхозный
12:30
В Петербурге поймали подозреваемого в поножовщине на Съезжинской улице
12:25
На Морской набережной пьяный мужчина стрелял из окна квартиры
12:20
В Колпино трое приезжих избили мужчину, заступившегося за девушку в магазине
12:08
Задержан электросамокатчик сбивший женщину на Московском шоссе
10:59
Выставка «Холодное Мерцание Космоса»
09:46
Петербург укрепляет отношения с Вьетнамом
09:38
В парке Сосновка обнаружен труп новорожденного мальчика
09:05
Проверили более 700 мигрантов
00:52
«Ленинградец» в 33-м туре ФНЛ добыл важнейшую победу в гостях над «Нефтехимиком», но «Сокол» тоже победил и пока впереди на очко
00:35
На чемпионате миру по хоккею выиграли свои понедельничные матчи Швеция, Финляндия и Норвегия
17:01
В Приморском районе 4-летний мальчик на самокате погиб под колесами грузовика
16:47
В пространстве «СреДА!» к двухлетию освобождения Мариуполя прошла встреча молодежи с очевидцами событий
15:05
В Петербурге в День России пройдет концерт «Новой Фабрики звезд»
15:01
Cтанция метро «Фрунзенская» закроется на капитальный ремонт
14:30
Губернатор Александр Беглов сообщил о новых кадровых назначениях
14:08
Книжный салон на Дворцовой посетили более полумиллиона человек
13:39
В Приморском районе в ресторане тушили пожар
12:35
В Невском районе автобус сбил 18-летнюю девушку на самокате
12:31
Под Всеволожском подростки на «ВАЗ- 21130» пострадали врезавшись в забор
12:26
В Сестрорецке задержали стрелка по бутылкам
12:21
В Петербурге поймали новгородца, подозреваемого в ограблении пенсионера
10:13
В разработку российского ПО будет инвестировано 174 млрд рублей
09:57
В Ленобласти мужчина погиб вылетев в кювет на вездеходе
09:36
Президент Ирана погиб в результате крушения вертолета
09:29
В Петербурге открыли бюст императору Николаю II
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Госдуме рассказали, чем опасно пиратство для геймеров

В Госдуме рассказали, чем опасно пиратство для геймеров

0
56
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Freepik
Более 70% российских геймеров выбирают пиратский способ доступа к компьютерным играм.

Более 70% российских геймеров выбирают пиратский способ доступа к компьютерным играм. Тем не менее, такой поход может угрожать им множеством проблем, напомнил депутат Госдумы РФ Антон Немкин.
Большинство отечественных геймеров предпочитают пиратский способ загрузки видеоигр - об этом заявили 74% опрошенных пользователей, сообщают «Известия» со ссылкой на школу разработки видеоигр XYZ School. Всего геймеры загрузили видеоигр на 118 млрд рублей за I квартал 2024 года, отметили авторы исследования.

«В среднем каждый пират скачал видеоигр на 6800 рублей. При этом чуть более половины из них (54%) загрузили не более трех копий», — сообщила исполнительный директор компании Эмма Юсова.

При помощи пиратства российские геймеры пытаются обойти экономические санкции и ограничения доступа к международным платежным системам, что значительно усложняет легальное приобретение игр, подчеркнула эксперт.

По оценке аналитического агентства Telecom Daily, неофициальный рынок видеоигр в I квартале нынешнего года примерно в два раза превосходит легальный. При этом геймеры иногда даже не подозревают, какому количеству угроз себя подвергают, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Пиратский способ загрузки компьютерных игр несет множество рисков, начиная с угрозы безопасности. Файлы, скачанные с нелегальных источников, часто содержат вредоносные программы, такие как вирусы, трояны и шпионское ПО. Эти программы могут повредить ваш компьютер, украсть личные данные, включая пароли и финансовую информацию, и даже предоставить хакерам удаленный доступ к вашей системе. Установка таких игр без должной защиты и проверки может привести к серьезным последствиям для вашей кибербезопасности», - отметил депутат.

Кроме того, пиратские игры могут работать нестабильно или вовсе не запускаться. Разработчики нелицензионных копий часто модифицируют исходный код игр, чтобы обойти системы защиты, что может привести к возникновению багов и ошибок, предупреждает Немкин.

«Пользователи пиратских версий лишены возможности получать обновления, которые исправляют найденные проблемы и улучшают игровой процесс. Это может существенно ухудшить впечатления от игры или даже сделать её прохождение невозможным», - пояснил он.

Пиратство наносит серьезный ущерб игровой индустрии, подчеркнул депутат.

«Даже если речь идет о зарубежных проектах, официального доступа к которым у наших граждан сегодня нет. Попытки получить незаконный доступ к ним также влияют на отечественную отрасль. Разработчики и издатели игр вкладывают значительные ресурсы в создание качественного продукта. Пиратство снижает их доходы, что может привести к сокращению инвестиций в разработку новых игр, закрытию студий и увольнению сотрудников. Таким образом, поддерживая пиратство, пользователи вредят развитию индустрии и лишают себя и других игроков возможности наслаждаться новыми и качественными играми в будущем», - добавил Немкин.

В целом, вариант введения штрафов за пиратство не только игрового, но и в целом любого контента, может быть обсужден в будущем, считает парламентарий. «В таком случае пользователи будут четко понимать, что скачивание продуктов с нарушением прав его авторов — это по сути практически то же воровство, и оно должно быть наказано», - заключил он.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

3-05-2024, 13:58
Мошенники крадут деньги через детей-геймеров
21-05-2019, 23:14
Поможет ли блокировка игр от зависимости
28-03-2024, 14:30
Россиян вновь призвали отказаться от использования VPN
8-04-2024, 09:36
Фонд Сколково поддержит перспективные ИИ-проекты
5-04-2024, 10:29
Разработчик игр получил 22 миллиарда
13-05-2024, 14:05
Промокоды для игр: сэкономьте на покупках и откройте новые миры приключений

Происшествия на дорогах

0
62
Сегодня, 12:44
На проспекте Мориса Тореза мужчина на электросамокате сбил пенсионерку
0
65
Сегодня, 12:08
Задержан электросамокатчик сбивший женщину на Московском шоссе
0
147
Вчера, 17:01
В Приморском районе 4-летний мальчик на самокате погиб под колесами грузовика
0
134
Вчера, 12:35
В Невском районе автобус сбил 18-летнюю девушку на самокате
Наверх