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Питерец.ру » Общество » Минздрав: в сети появилась новая мошенническая схема

Минздрав: в сети появилась новая мошенническая схема

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Злоумышленники звонят россиянам и под видом сотрудников министерства предлагают установить «специальное» предложение.

В России зафиксировали новую мошенническую схему. По данным Минздрава, телефонные мошенники предлагают пользователям установить «специальное» приложение якобы для получения кэшбека.

«Теперь аферисты звонят и убеждают установить новое «приложение Минздрава», если недавно проходили медицинские обследования, чтобы получить кешбэк. После того как приложение оказывается в телефоне, мошенники дают жертве форму для ввода данных и… получают доступ к банковской карте», – сообщило министерство в своем Telegram-канале.

По словам депутата Госдумы, члена комитета по информполитике Антона Немкина, мошенники часто представляются именно сотрудниками Минздрава.

«Например, совсем недавно распространился сценарий, в котором злоумышленники сообщали о необходимости продления полиса ОМС. Все, что нужно было сделать – также установить якобы специальное приложение от министерства», – напомнил депутат.

Немкин отметил, что мошеннические сценарии, в которых фигурирует Минздрав или Пенсионный фонд, чаще всего ориентированы на представителей старшего возраста.

«Пенсионеры сегодня – активные пользователи цифровых технологий. Например, по данным исследования «Билайн», сенсорные гаджеты сегодня есть у 75% респондентов возрастной группы 56–70 лет, а интернетом, по данным агентства «Вебер», пользуются 87% россиян старшего возраста. При этом навыки цифровой грамотности развиты далеко не у всех, чем очень активно пользуются злоумышленники. Поэтому подобные схемы обмана, к сожалению, стабильно попадают в топы мошеннических сценариев», – пояснил депутат.

В 2023 году было зарегистрировано порядка 677 тыс. киберпреступлений, из них 113 тыс. пострадавших – это пенсионеры.

«Проблема, с которой мы столкнулись в этом году – усложнение атак злоумышленников – есть и здесь. Значительная часть населения уже предупреждена о традиционных схемах обмана, но звонок с просьбой установить приложение может банально вогнать человека в ступор. Особенно, если речь идет о старшем поколении – далеко не все из них знают об опасности установки вредоносного программного обеспечения», – отметил депутат.

Последствиями такой установки могут стать кража личных сбережений пользователя, сбор персональных данных и данных об активности человека в других сервисах. Кроме того, вредонос может подключить устройство к ботнет-сети, чтобы в последующем использовать ресурсы телефона в фоновом режиме.

«Продвинутые фишинговые приложения могут записывать происходящее на экране пользователя, в том числе процесс ввода данных для входа в онлайн-банкинг и на «Госуслуги», – предупредил Немкин.

В ведомстве добавили, что у Минздрава нет никаких специальных приложений, все цифровые сервисы доступны на Едином портале госуслуг.

«Всегда нужно самостоятельно уточнять информацию. Представители министерства или сотрудники других организаций никогда не звонят первыми. Если человек столкнулся с подобным звонком, нужно положить трубку и позвонить по контактам, указанным на официальных страницах органов власти. Злоумышленники по итогам второго квартала 2024 года украли с банковских счетов граждан и компаний около 4,8 млрд рублей – колоссальное значение. Но решение проблемы во многом зависит от личной осторожности граждан», – подчеркнул депутат.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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