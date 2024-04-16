Новая схема мошенников: приложения с удаленным управлением вашим устройством

Мошенники стали атаковать россиян под видом сотрудников финмониторинга, «Госуслуг» и полиции. Жертв новой схемы просят установить на устройство специальный антивирус, в то время как на самом деле под ним скрывается приложение с удаленным управлением. В большинстве случаев, мошенники вынуждают жертву перейти на специально подготовленный сайт, где можно скачать приложение уже с удаленным управлением, которое предоставляет хакерам доступ к устройству человека. Также ссылку на зараженное приложение могут скинуть через смс-сообщение, рассказал Газете.Ru» директор компании Ideco Дмитрий Хомутов.

Такая схема опасна тем, что мошенники при помощи удаленного доступа могут не только перехватывать любую вашу информацию и использовать ее для шантажа, но и управлять финансами – например, перевести все ваши сбережения на свои счета. Кроме того, полностью «обчистив» устройство, они могут превратить его в «кирпич», лишив вас доступа ко всей личной информации, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

В среднем новые мошеннические схемы в России сегодня появляются практически каждую неделю. Притом мошенники даже не стараются делать свои схемы убедительными – главное, на что они опираются, это человеческий фактор. «Главное для мошенника – вывести вас из равновесия. В таком состоянии человек не способен вдумчиво анализировать свои действия и зачастую совершает такие поступки, которые показались бы ему чем-то невозможным в спокойном состоянии», - подчеркнул депутат.

В первую очередь, злоумышленники стараются задействовать фактор стресса – запугивают граждан, что их устройство уже заражено, а все данные могут быть удалены, сообщают о краже средств или об инциденте, который случился с кем-то из ваших родственников, напомнил Антон Немкин.

«Мой главный совет – всегда сохранять спокойствие и не поддаваться стрессу, если информация поступает к вам из непроверенного источника. Если вы чувствуете, что вторая сторона пытается на вас давить, запугивает, проявляет нетерпение и нервозность – трубку лучше сразу положить. Чем дольше вы разговариваете с злоумышленником, тем больше шансов все же потерять свои персональные данные или даже финансы», - добавил парламентарий.

Как напомнил Немкин, согласно данным Минфина РФ, почти каждый житель России хотя бы раз за последний год сталкивался с финансовыми мошенниками. Притом телефонное мошенничество по-прежнему остается одним из самых популярных.

«Сегодня наша главная задача – продолжать работать над формированием навыков цифровой грамотности у граждан. Важно рассказывать о каждой новой схеме, чтобы у людей уже формировалось представление о том, какие угрозы могут их настигнуть, и они могли самостоятельно вычислить мошенника и дать ему отпор. Не стоит думать, что мошенники конкретно в вас не заинтересованы – к сожалению, их количество продолжает расти в геометрической прогрессии, формируются новые группировки, продолжают активно работать хактивисты, цель которых заключается в целом во «взломе ради взлома». А значит от встречи с ними не защищен практически никто. Государство старается обеспечить эту защиту многочисленными способами, однако без включенности каждого отдельно взятого гражданина все усилия не будут эффективны», - заключил депутат.