ента новостей

12:49
В Петербурге пройдет международная просветительско-патриотической акция «Диктант Победы»
12:22
Исторический парк «Россия – Моя история» приглашает на грандиозный байк-фест
12:15
Новая схема мошенников: приложения с удаленным управлением вашим устройством
10:46
Во Фрунзенском районе задержали стрелявшего в дорожном конфликте
10:35
На Литейном мосту нетрезвый водитель водитель каршеринга насмерть сбил пожилого мужчину
10:26
В Киришах иномарка сбила 9-летнего мальчика
10:17
На Бестужевской улице «Лада Веста» сбила 15-летнего подростка
10:12
На проспекте Солидарности иномарка сбила 9-летнюю девочку
10:03
Во Фрунзенском районе поймали 17-летнего курьера мошенников
09:56
В Московском районе задержали курьера мошенников
09:56
Введут ограничения на книги иноагентов
09:06
Субботник все равно состоится?
19:07
Российский гроссмейстер Непомнящий после ничьей в 9-м туре турнира претендентов продолжает лидировать вместе с индийским шахматистом Гукешем – у обоих по 5,5 очков
18:49
Китайская шахматистка Тань Чжунъи снова лидирует в претендентском турнире в Торонто, Горячкина и Лагно пока отстают
18:44
Ярмарка современного искусства Port Art Fair
16:20
На Пискаревском мемориале прошла торжественно-памятная акция «Блокадный трамвай»
16:13
В Петербурге началась Неделя донорства крови
16:03
В Новосаратовке маршрутка столкнулась с грузовиком
15:45
Новичок баскетбольного «Зенита» Джувэн Морган набрал в победном для команды Хавьера Паскуаля матче с «Пармой» 14 очков
11:58
В Музее В. В. Набокова СПбГУ состоится торжественная церемония гашения почтовой марки, выпущенной к празднованию 125-летия знаменитого писателя
10:45
В Невском районе задержали стрелка по окнам
10:41
В Шушарах иномарка сбила 4-летнего мальчика
10:37
В Приморском районе задержали мужчину по подозрению в убийстве пенсионерки
10:31
В Колпино задержали подозреваемую в убийстве своей пожилой матери
10:17
В Невском районе задержали стрелявшего из аэрозольного пистолета у метро «Проспект Большевиков»
10:11
В Невском районе перебегавшую дорогу женщину дважды сбили иномарки
09:48
Как не пострадать от укуса гадюки?
09:13
В СПб состоится конференция Совбеза
19:47
В Петербурге при столкновении трактора и такси пострадали двое детей
15:04
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий упустил единоличное лидерство на турнире претендентов в Канаде: его смог настичь Доммараджу Гукеш
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Новая схема мошенников: приложения с удаленным управлением вашим устройством

Новая схема мошенников: приложения с удаленным управлением вашим устройством

0
33
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Freepik
Мошенники стали распространять приложения с удаленным управлением устройством

Мошенники стали атаковать россиян под видом сотрудников финмониторинга, «Госуслуг» и полиции. Жертв новой схемы просят установить на устройство специальный антивирус, в то время как на самом деле под ним скрывается приложение с удаленным управлением. В большинстве случаев, мошенники вынуждают жертву перейти на специально подготовленный сайт, где можно скачать приложение уже с удаленным управлением, которое предоставляет хакерам доступ к устройству человека. Также ссылку на зараженное приложение могут скинуть через смс-сообщение, рассказал Газете.Ru» директор компании Ideco Дмитрий Хомутов.

Такая схема опасна тем, что мошенники при помощи удаленного доступа могут не только перехватывать любую вашу информацию и использовать ее для шантажа, но и управлять финансами – например, перевести все ваши сбережения на свои счета. Кроме того, полностью «обчистив» устройство, они могут превратить его в «кирпич», лишив вас доступа ко всей личной информации, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

В среднем новые мошеннические схемы в России сегодня появляются практически каждую неделю. Притом мошенники даже не стараются делать свои схемы убедительными – главное, на что они опираются, это человеческий фактор. «Главное для мошенника – вывести вас из равновесия. В таком состоянии человек не способен вдумчиво анализировать свои действия и зачастую совершает такие поступки, которые показались бы ему чем-то невозможным в спокойном состоянии», - подчеркнул депутат.

В первую очередь, злоумышленники стараются задействовать фактор стресса – запугивают граждан, что их устройство уже заражено, а все данные могут быть удалены, сообщают о краже средств или об инциденте, который случился с кем-то из ваших родственников, напомнил Антон Немкин.

«Мой главный совет – всегда сохранять спокойствие и не поддаваться стрессу, если информация поступает к вам из непроверенного источника. Если вы чувствуете, что вторая сторона пытается на вас давить, запугивает, проявляет нетерпение и нервозность – трубку лучше сразу положить. Чем дольше вы разговариваете с злоумышленником, тем больше шансов все же потерять свои персональные данные или даже финансы», - добавил парламентарий.

Как напомнил Немкин, согласно данным Минфина РФ, почти каждый житель России хотя бы раз за последний год сталкивался с финансовыми мошенниками. Притом телефонное мошенничество по-прежнему остается одним из самых популярных.

«Сегодня наша главная задача – продолжать работать над формированием навыков цифровой грамотности у граждан. Важно рассказывать о каждой новой схеме, чтобы у людей уже формировалось представление о том, какие угрозы могут их настигнуть, и они могли самостоятельно вычислить мошенника и дать ему отпор. Не стоит думать, что мошенники конкретно в вас не заинтересованы – к сожалению, их количество продолжает расти в геометрической прогрессии, формируются новые группировки, продолжают активно работать хактивисты, цель которых заключается в целом во «взломе ради взлома». А значит от встречи с ними не защищен практически никто. Государство старается обеспечить эту защиту многочисленными способами, однако без включенности каждого отдельно взятого гражданина все усилия не будут эффективны», - заключил депутат.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

6-09-2021, 10:02
Обманывают под видом сотрудников полиции
12-03-2018, 19:31
Основные способы удаленного управления устройством на ОС Android
31-03-2023, 08:30
Мошенники притворились налоговиками
28-06-2022, 10:33
Обманывают под видом сотовых операторов
6-10-2022, 10:00
Хакеры взламывают телефоны через WhatsApp
28-12-2023, 10:02
Искусственный интеллект и дипфейки - новое оружие мошенников в сети

Происшествия на дорогах

0
63
Сегодня, 10:35
На Литейном мосту нетрезвый водитель водитель каршеринга насмерть сбил пожилого мужчину
0
64
Сегодня, 10:17
На Бестужевской улице «Лада Веста» сбила 15-летнего подростка
0
57
Сегодня, 10:12
На проспекте Солидарности иномарка сбила 9-летнюю девочку
0
154
Вчера, 16:03
В Новосаратовке маршрутка столкнулась с грузовиком
Наверх