Новая схема мошенников: приложения с удаленным управлением вашим устройством

Мошенники стали атаковать россиян под видом сотрудников финмониторинга, «Госуслуг» и полиции. Жертв новой схемы просят установить на устройство специальный антивирус, в то время как на самом деле под ним скрывается приложение с удаленным управлением. В большинстве случаев, мошенники вынуждают жертву перейти на специально подготовленный сайт, где можно скачать приложение уже с удаленным управлением, которое предоставляет хакерам доступ к устройству человека. Также ссылку на зараженное приложение могут скинуть через смс-сообщение, рассказал Газете.Ru» директор компании Ideco Дмитрий Хомутов.
Такая схема опасна тем, что мошенники при помощи удаленного доступа могут не только перехватывать любую вашу информацию и использовать ее для шантажа, но и управлять финансами – например, перевести все ваши сбережения на свои счета. Кроме того, полностью «обчистив» устройство, они могут превратить его в «кирпич», лишив вас доступа ко всей личной информации, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
В среднем новые мошеннические схемы в России сегодня появляются практически каждую неделю. Притом мошенники даже не стараются делать свои схемы убедительными – главное, на что они опираются, это человеческий фактор. «Главное для мошенника – вывести вас из равновесия. В таком состоянии человек не способен вдумчиво анализировать свои действия и зачастую совершает такие поступки, которые показались бы ему чем-то невозможным в спокойном состоянии», - подчеркнул депутат.
В первую очередь, злоумышленники стараются задействовать фактор стресса – запугивают граждан, что их устройство уже заражено, а все данные могут быть удалены, сообщают о краже средств или об инциденте, который случился с кем-то из ваших родственников, напомнил Антон Немкин.
Как напомнил Немкин, согласно данным Минфина РФ, почти каждый житель России хотя бы раз за последний год сталкивался с финансовыми мошенниками. Притом телефонное мошенничество по-прежнему остается одним из самых популярных.