Более 1,5 тысяч трудных подростков прошли программу адаптации, разработанную специалистами Герценовского университета

Программу адаптации в рамках проекта «У каждого есть будущее» прошли более 1,5 тысяч воспитанников специального учебно-воспитательного учреждения (СУВУ) в Колпино, рассказала доцент кафедры психологии профессиональной деятельности и информационных технологий в образовании Галина Иконникова. Проект разработан специалистами института психологии РГПУ им. А.И. Герцена и реализуется с 2016 года.

«Следственный комитет обратился в университет с просьбой оказать шефскую помощь воспитанникам СУВУ. Институт психологии откликнулся на призыв – вместе с группами студентов, обучающихся по направлению «Психология служебной деятельности» стали выезжать в Колпино. Позже привлекли клинических психологов, так как среди воспитанников стал высокий процент подростков, имеющих отклонения в развитии. Студенты не только самостоятельно проводят двухчасовые тренинги, которые направлены на адаптацию и раскрытие личности, но и формируют профессиональные компетенции. Будущие специалисты работают с полной самоотдачей, отдают все тепло души, чтобы у ребят, действительно, было будущее», – рассказала руководитель проекта Галина Иконникова.

С нового учебного года планируется привлечь к проекту еще больше институтов и факультетов Герценовского университета для дальнейшей работы с трудными подростками, что обсуждалось также на встрече ректора РГПУ им. А.И. Герцена Сергея Тарасова с заместителем Председателя Следственного комитета Российской Федерации, генерал-лейтенантом юстиции Александром Клаусом 9 августа. Планируется создание совместной рабочей группы по взаимодействию для разработки программ социализации и ресоциализации трудных подростков.

«Проект «У каждого есть будущее» показал свою эффективность. Для наших студентов это отличная возможность получить уникальный опыт на практике, сформировать профессиональные компетенции. А для подростков это шанс на новую жизнь. Ребята охотно идут на контакт, работают с психологами, выполняют задания. Дети попадают в трудные жизненные ситуации по разным причинам. Вовремя протянуть им руку помощи, поверить в них, научить справляться с трудностями – наша обязанность», – прокомментировал Сергей Тарасов.