Онлайн-обучение психологии: развивайте свой потенциал со Smart

Времена меняются, и навыки психологии становятся всё важнее в современной реальности. Онлайн-курсы психологии предлагают вам возможность узнать больше о себе и окружающих, овладеть эффективными стратегиями управления эмоциями и развить навыки межличностного общения.

Онлайн-институт Smart предлагает ряд преимуществ для студентов, которые решают обучаться на наших курсах:

— Гибкость и удобство: студенты могут выбирать удобное время для занятий и изучать материалы из любого места с доступом в Интернет.

— Доступность: мы предлагаем различные варианты оплаты и финансовую поддержку в виде грантов, чтобы сделать обучение доступным для всех желающих.

— Индивидуальный подход: мы стремимся создать комфортную образовательную среду, где студенты могут развиваться в соответствии с собственными темпом и интересами при поддержке тьюторов.

— Практическая направленность: мы уделяем особое внимание практической составляющей обучения, предлагая реальные кейсы и супервизию.

— Официальные документы и возможность трудоустройства: окончание курсов в онлайн-институте Smart даёт выпускникам возможность получить официальные документы, которые признаются и востребованы у работодателей.

Актуальность обучения когнитивно-поведенческой терапии

Smart предлагает программу профессиональной подготовки «Когнитивно-поведенческая терапия в практике психолога». Это направление приобретает большую востребованность. Оно помогает эффективно справляться с множеством трудностей и достаточно короткий промежуток времени.

Особенности программы:

— Продолжительность: 10 месяцев, в течение которых студенты проходят 750 часов обучения.

— Получение образовательных документов: по окончании программы студенты получают диплом о профессиональной переподготовке установленного образца, а также диплом МВА.

— Выпускники Smart принимаются с Общероссийскую профессиональную психотерапевтическую лигу (ОППЛ), что даёт конкурентное преимущество в дальнейшей работе.

Работа с группами в КПТ

В ходе обучения студенты Smart ознакомятся с различными видами групп, такими как терапевтические группы, познавательные группы и поддерживающие группы. Также будет изучено понятие группового феномена, который обозначает особенности и взаимодействия, возникающие в групповом контексте.

Студенты получат глубокое понимание о групповых процессах, которые включают в себя взаимодействие и коммуникацию между участниками группы. Будут рассмотрены различные состояния, которые могут проявляться в группе, такие как соперничество, сотрудничество, конфликты и сотрясение.

Основные механизмы функционирования группы будут подробно изучены, включая влияние социального взаимодействия, роли, нормы и ценности, которые формируются внутри группы. Кроме того, студенты разберутся с групповой динамикой и процессами, происходящими со временем, включая развитие, конфликты, сопротивление и изменения в группе.

Особое внимание будет уделено роли лидера и куратора в группе, а также понятию кураторства и сопровождения. У студентов развивается навык эффективного руководства групповыми процессами и умение обеспечивать безопасное и поддерживающее окружение для участников.

По окончании обучения студенты будут обладать глубокими знаниями о работе с группами, а также навыками ведения и сопровождения групповых процессов. Это поможет им в их профессиональной деятельности, будь то психологическая практика, образование или социальная работа, и позволит им успешно работать с клиентами в групповом контексте.

Изучайте актуальные направления психологии в удобном онлайн-формате с помощью курсов Smart, и откройте для себя новые горизонты в понимании человеческого разума и поведения. Гибкий график и квалифицированные преподаватели ответят на все ваши вопросы, а полученные знания и навыки могут применяться как в профессиональной сфере, так и в повседневной жизни.