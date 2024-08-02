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Питерец.ру » Общество » В России снизят налог для предприятий радиоэлектронной промышленности

В России снизят налог для предприятий радиоэлектронной промышленности

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Владимир Путин поручил cнизить налог на прибыль и страховые взносы для производителей технологического оборудования.

Президент России Владимир Путин поручил кабмину снизить ставку налога на прибыль и страховые взносы для предприятий, производящих оборудование и материалы для радиоэлектроники. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений, данных по итогам заседания Совета по науке и образованию.

«Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на применение пониженной ставки по налогу на прибыль и пониженных тарифов страховых взносов для организаций, осуществляющих деятельность по производству специального технологического оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов для радиоэлектронной промышленности», – говорится в поручении. Срок исполнения установлен до 1 апреля 2025 года.

​Установление налоговых преференций – эффективный инструмент поддержки разных экономических отраслей, считает член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. «Самый яркий пример эффективности налоговых льгот продемонстрировал ИТ-сектор. Снижение ставок позволило перераспределить полученную прибыль на реализацию больших инфраструктурных проектов, в том числе и в сфере импортозамещения. Конечно, положительный опыт должен применяться и в других сферах. Напомню, что налоговые преференции уже были введены для радиоэлектронных предприятий, но только для тех, кто включен в специальный реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга. Сами же производители оборудования для радиоэлектронной промышленности, по сути, оставались в стороне», – пояснил депутат.

Ключевая цель развития отрасли к 2030 году – увеличение доли российской радиоэлектронной продукции до 70% и объема выручки до 6,3 трлн рублей, напомнил Немкин. «Помимо этого, крайне важно добиться контроля за основными точками технологического цикла производства электроники. Конечно, уже не раз отмечалось, что сегодня ни одна страна в мире не может позволить производство полного цикла, а международная кооперация позволяет нести меньшие издержки. Однако, к контролю над созданием ключевых компонентов стремиться нужно, в том числе в части производства непосредственного оборудования для отрасли. Достижение поставленных задач напрямую зависит от эффективности мер поддержки», – подчеркнул депутат.

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