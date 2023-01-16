В Петербурге бюджетно-финансовый комитет поддержал новый пакет мер для поддержки петербургского бизнеса

Бюджетно-финансовый комитет сегодня рекомендовал парламенту принять в первом чтении инициативу Губернатора СПб о новых мерах поддержки бизнеса, пострадавшего от антироссийских санкций.
Предлагается ввести «налоговый кэшбек» для стивидорных компаний, которые вкладывают деньги в адаптацию портовой инфраструктуры к новым условиям, и операторов связи, закупающих современное оборудование. Для промышленных предприятий налоговый вычет хотят распространить на инвестиции в здания и сооружения.
С 2020 года в Санкт-Петербурге действует инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль для обрабатывающих производств. Пока он применяется только по расходам на оборудование. В то же время более трети инвестиций – это вложения в здания и сооружения. По мнению авторов, расширение сферы действия «налогового кэшбека» позволит петербургским предприятиям значительно увеличить объем инвестиций в основные фонды. Речь идет о примерно 16,4 тыс. организаций. Чтобы дать им время на реструктуризацию производства, сохранение существующих и создание новых рабочих мест, город в этом году готов отказаться от порядка 1,4 млрд рублей собственных доходов. Практика предоставления налоговых льгот приоритетным отраслям уже показала эффективность такого подхода. Поддержка бизнеса в конечном итоге ведет к росту бюджетных доходов.
Законопроектом предусмотрено расширение возможности применения пониженной ставки по упрощенной системе налогообложения для организаций IT-отрасли. Кроме того, планируется продлить действие таких преференций для малого и среднего бизнеса, который занимается производством и научными разработками.