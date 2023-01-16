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Питерец.ру » Экономика » В Петербурге бюджетно-финансовый комитет поддержал новый пакет мер для поддержки петербургского бизнеса

В Петербурге бюджетно-финансовый комитет поддержал новый пакет мер для поддержки петербургского бизнеса

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
В Петербурге бюджетно-финансовый комитет поддержал новый пакет мер для поддержки петербургского бизнеса

Бюджетно-финансовый комитет сегодня рекомендовал парламенту принять в первом чтении инициативу Губернатора СПб о новых мерах поддержки бизнеса, пострадавшего от антироссийских санкций.

Предлагается ввести «налоговый кэшбек» для стивидорных компаний, которые вкладывают деньги в адаптацию портовой инфраструктуры к новым условиям, и операторов связи, закупающих современное оборудование. Для промышленных предприятий налоговый вычет хотят распространить на инвестиции в здания и сооружения.

– Для обеспечения роста производства и оказания услуг требуются меры по наращиванию объема инвестиций в основной капитал. Шаги, которые были приняты в 2022 году правительством города совместно с депутатским корпусом, позволили стабилизировать ситуацию. Однако есть еще негативные тенденции, сдерживающие развитие экономики. За 9 месяцев объем инвестиций в основной капитал сократился на 8%, и составляет порядка 550 млрд рублей, – сообщил временно исполняющий обязанности председателя комитета по экономической политике и стратегическому планированию СПб Алексей Зырянов, представлявший депутатам законопроект.

С 2020 года в Санкт-Петербурге действует инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль для обрабатывающих производств. Пока он применяется только по расходам на оборудование. В то же время более трети инвестиций – это вложения в здания и сооружения. По мнению авторов, расширение сферы действия «налогового кэшбека» позволит петербургским предприятиям значительно увеличить объем инвестиций в основные фонды. Речь идет о примерно 16,4 тыс. организаций. Чтобы дать им время на реструктуризацию производства, сохранение существующих и создание новых рабочих мест, город в этом году готов отказаться от порядка 1,4 млрд рублей собственных доходов. Практика предоставления налоговых льгот приоритетным отраслям уже показала эффективность такого подхода. Поддержка бизнеса в конечном итоге ведет к росту бюджетных доходов.

– Вполне обоснованно можно сказать, что в прошлом году у нас образовалась новая отрасль городской экономики. Сегодня в городе работает более 3 тысяч компаний в сфере IT – это 111 тысяч человек. У нас с вами в обрабатывающей промышленности трудятся 400 тысяч человек. То есть IT – это отдельная самостоятельная отрасль, – подчеркнул вице-губернатор Валерий Москаленко.

Законопроектом предусмотрено расширение возможности применения пониженной ставки по упрощенной системе налогообложения для организаций IT-отрасли. Кроме того, планируется продлить действие таких преференций для малого и среднего бизнеса, который занимается производством и научными разработками.

Источник: ЗАКС
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