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Питерец.ру » Общество » На мосту через реку Тосна ограничат пропускную способность

На мосту через реку Тосна ограничат пропускную способность

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Опубликовал: Антон78
Фото:
Яндекс
На мосту через реку Тосна в составе федеральной трассы М-10 ограничат пропускную способность

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном снижении пропускной способности на участке федеральной трассы М-10 «Россия», пролегающем через Тосненское городское поселение Ленинградской области, в районе 642-го километра.

Как пояснил Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», причиной ограничения является проведение работ по восстановлению деформационных швов на мосту через реку Тосна, являющемся частью трассы М-10. В период с 31 мая по 10 июня будет закрыта одна полоса, предназначенная для движения в направлении Санкт-Петербурга. Впоследствии, с 8 по 17 июня, аналогичные работы будут проводиться на полосе, ведущей в сторону Москвы.

Организация работ осуществляется в соответствии с утвержденной схемой, согласованной с компетентными органами. Для обеспечения безопасности дорожного движения предусмотрена установка временных дорожных знаков, ограждений (включая водоналивные барьеры и дорожные конуса), а также монтаж световой сигнализации с использованием сигнальных фонарей.

Пузыревский также отметил, что рассматриваемый участок дороги имеет четыре полосы движения, по две в каждом направлении, что позволит частично компенсировать неудобства, связанные с временным ограничением.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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