Вместе с родителями они выбрали самые любимые издания из домашней библиотеки. Детские художественные произведения, энциклопедии, сказки – книги на русском языке отправились донбасским детям в рамках акции СК России «Читаем вместе». Присоединились и сотрудники библиотек учебных заведений Следственного комитета России, которые вместе с обучающимися подготовили к отправке в школы Донбасса учебную литературу.
Дети сотрудников Следственного комитета России отправили ребятам Донбасса свои книги
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Опубликовал: Вадик Котов
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Youtube
Дети сотрудников Следственного комитета России отправили ребятам Донбасса свои книги
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