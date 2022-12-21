Дети сотрудников Следственного комитета России отправили ребятам Донбасса свои книги

Вместе с родителями они выбрали самые любимые издания из домашней библиотеки. Детские художественные произведения, энциклопедии, сказки – книги на русском языке отправились донбасским детям в рамках акции СК России «Читаем вместе». Присоединились и сотрудники библиотек учебных заведений Следственного комитета России, которые вместе с обучающимися подготовили к отправке в школы Донбасса учебную литературу.