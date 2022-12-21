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Питерец.ру » Общество » Дети сотрудников Следственного комитета России отправили ребятам Донбасса свои книги

Дети сотрудников Следственного комитета России отправили ребятам Донбасса свои книги

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Youtube
Дети сотрудников Следственного комитета России отправили ребятам Донбасса свои книги

Вместе с родителями они выбрали самые любимые издания из домашней библиотеки. Детские художественные произведения, энциклопедии, сказки – книги на русском языке отправились донбасским детям в рамках акции СК России «Читаем вместе». Присоединились и сотрудники библиотек учебных заведений Следственного комитета России, которые вместе с обучающимися подготовили к отправке в школы Донбасса учебную литературу.

Источник: Следственный комитет
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