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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Сервис » Агрегатор Rutorgi

Агрегатор Rutorgi

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Руторги – новый сервис, на котором можно приобрести имущество должников и банкротов.

Руторги – новый сервис, на котором можно приобрести имущество должников и банкротов. Это агрегатор торгов, объединяющий 47 различных площадок. В итоге все лоты и аукционы оказываются собранными в одном месте.

Rutorgi проводит мониторинг в режиме онлайн и публикуют новые сведения. Пользователи получают возможность отслеживать выгодные предложения. Представленные на сайте лоты поделены на категории:

  • дебиторская задолженность;
  • недвижимость;
  • автомобили;
  • оборудование;
  • ценные бумаги

и другие.

Выгода

Когда компания или физическое лицо признается банкротом, принадлежащее им имущество продается по низкой цене. Появляется уникальная возможность совершить выгодную покупку, сэкономив большое количество денег. Причем размер скидки может достигать 90%.

Регистрация

Для получения доступа к сервису необходимо пройти регистрацию на платформе https://rutorgi.com/. Нажмите на соответствующую кнопку и укажите номер телефона. Вам поступит звонок с сообщением номера кода. Укажите его, после чего активируйте свой аккаунт. Еще возможна регистрация через социальные сети.

После этого пользователи получают доступ к закрытой информации. Еще вы сможете получать уведомления о начале торгов, а также добавлять в избранное интересующие лоты.

Подписка

Оформив подписку от 1 до 12 месяцев, вы получите еще больше инструментов:

  • прямые ссылки на источник;
  • контакты организатора торгов;
  • уведомления о выгодных предложениях;
  • функция автопоиска;
  • отчет о недвижимости;
  • проверка автомобиля.

Это значительно расширяет возможности пользователя. Без подписки будут доступны фотографии лотов, информация об активных, завершенных и приостановленных торгах. Еще пользователи имеют доступ к реестру должников.

Преимущества

Среди преимуществ сервиса Руторги выделяются следующие:

  • бесплатный поиск по ключевому слову;
  • возможность отслеживать интересующий лот;
  • объявления с 47 площадок, объединенных в одном месте;
  • покупка с хорошей скидкой.

Благодаря агрегатору, вы сможете приобрести недвижимость, подержанный автомобиль, б/у оргтехнику и другое по максимально низкой цене. Лоты представлены в виде публичных предложений, конкурсов и аукционов.

Активные пользователи сервиса извлекут серьезную выгоду из тех возможностей, что предоставляет Rutorgi. Обязательно воспользуйтесь услугами этой площадки и приобретайте интересующие вас лоты.

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