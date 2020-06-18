В Санкт-Петербурге общественники в преддверии парада начал поздравлять ветеранов с 75-летием Великой Победы

В преддверии проведения Парада Победы активисты Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге начали поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны. Первым по случаю торжественного повода общественники поздравили Игоря Петровича Виноградова. Цветы и подарки были вручены около билборда с его изображением.

Игорь Петрович прошел войну, стал заслуженным мастером спорта СССР, рекордсменом мира по акробатике. Он до сих пор является тренером по общей физической подготовке и воспитывает подрастающее поколение.

«Игорь Петрович – человек с удивительной судьбой. Когда началась война, он был еще ребенком. Военные фактически забрали его с улицы. Он провел в осажденном Ленинграде всю блокаду, был сыном полка и помогал военным. Сейчас Игорь Петрович ведет активный образ жизни, тренирует молодых спортсменов на безвозмездной основе», – рассказал член регионального штаба ОНФ в Петербурге Антон Соловьев.

Ранее Игорь Петрович принимал участие в проекте «75 правил жизни победителей», который был организован ОНФ совместно с Роспатриотцентром.

На улицах Санкт-Петербурга и в метрополитене были размещены билборды и постеры с изображениями ветеранов. С плакатов они обращаются к жителям города с напутственными словами и делятся своими жизненными девизами.