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Питерец.ру » Общество » В Петербурге более 200 площадок заявили о готовности к «Диктанту Победы - 2024»

В Петербурге более 200 площадок заявили о готовности к «Диктанту Победы - 2024»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Музеи, школы, вузы, библиотеки: в Петербурге более 200 площадок заявили о готовности к «Диктанту Победы - 2024»

В Северной столице зарегистрировано уже 220 площадок для проведения международной просветительско-патриотической акции «Диктант Победы». Масштабное тестирование на знание фактов и событий Великой Отечественной войны пройдет 26 апреля, в нём можно будет поучаствовать как онлайн, на сайте диктантпобеды.рф, так и придя на очную площадку, предварительно выбрав удобную локацию на том же сайте акции. Среди возможных вариантов в Петербурге – почти сто школ, вузы, музеи, библиотеки и даже Ладожский вокзал.

Впервые к акции присоединится Пискаревский мемориальный комплекс. Здесь будут писать тест юнармейцы 156-й петербургской школы.

Начальник отдела просвещения Пискаревского мемориала, член регионального общественного совета «Женского движения Единой России» Анна Загребнева сказала: «Большая радость и честь, что в этом году, в год 80-летия полного освобождения города от вражеской блокады, на площадке мемориала проводится «Диктант Победы». Именно здесь в годы блокады похоронено 490 тысяч жителей и воинов, защищавших город Ленинград. 26 гектаров братских могил, памятных мест, воспоминаний. Это то место, где рождается огромное количество интересных общественных инициатив, и также это то место, куда приезжают школьники, чтобы понять, что это такое, память о блокадном Ленинграде».

Также впервые откроет двери для участников акции Государственный музей политической истории России. Площадка имеет статус «открытой», то есть записаться, чтобы прийти сюда на тест, может любой желающий.

Генеральный директор музея Сергей Рыбаков считает, что это одна из самых естественных площадок акции, потому что в музее проходит много мероприятий и выставок, посвященных истории Великой Отечественной войны, а теме обороны и блокады Ленинграда посвящено более 10 тысяч предметов хранения. В апрельские дни посетители, например, знакомятся с тематической экспозицией «Время жить и помнить» о малолетних узниках фашистских концентрационных лагерей.

«Это наша тема в полном смысле, и мы вместе со всей страной будем участвовать в «Диктанте Победы». Готовы принять до ста участников точно, для этого приготовлены соответствующие аудитории. Некоторые сотрудники тоже изъявили желание писать Диктант», – сказал гендиректор музея.

В атриуме, где петербуржцы будут писать тест, в книжной витрине есть даже новинки о войне и блокаде, на которые обращают внимание посетителей музейщики.

«В нашем музее находятся 10 блокадных дневников, которые ещё никогда не публиковались, а в начале этого года мы обработали шесть дневников, наиболее полно сохранившихся, и они все изданы в рамках книги «Выживем». Её можно приобрести и у нас, и в книжных магазинах города.

Поразил дневник, написанный детьми детского интерната. Это помимо того, что серьезное, ещё и трагичное, драматичное чтение, и весьма поучительное», – отметил Сергей Рыбаков.

Впервые к акции «Диктант Победы» также присоединится Государственный музей истории религии.

Регистрация площадок для тестирования продолжается.

Источник: Единая Россия
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