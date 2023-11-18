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Питерец.ру » Культура » В Петербурге прошёл Молодёжный форум «Культурный код — 2023»

В Петербурге прошёл Молодёжный форум «Культурный код — 2023»

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Санкт-Петербурге прошёл Молодёжный форум «Культурный код — 2023»

15 ноября в Санкт-Петербургском государственном университете прошёл Молодёжный форум «Культурный код — 2023». В рамках форума состоялся круглый стол «Будущее прошлого: современные коммеморативныепрактики и сохранение исторической памяти», в котором приняли участие резиденты продюсерского центра ИнсайтЛюди, блогеры-миллионники, участники Молодежного сообщества ВЫЗОВ, вошедшие в топ-8 познавательных аккаунтов TikTok в России — Герасим Архипов и Максим Козлов.

«Сегодня особенно важно сохранять историю нашей страны, рассказывать ее подрастающему поколению. В современном мире молодежь проводит в социальных сетях большое количество времени, поэтому необходимо развивать проекты в медиапространстве, которые транслируют традиционные ценности и популяризируют науку. Важно не только развиваться и использовать современные технологии, но и не забывать о подвигах наших предков», — поделился Герасим Архипов. 

Герасим Архипов и Максим Козлов — блогеры с миллионной аудиторией, актеры театра и кино, а также лауреаты театральной премии «Золотая маска» в составе спектаклей. Герасим и Максим являются сооснователями, авторами и актерами крупнейшего интерактивного музея занимательной науки в России. За 10 лет они провели около 1000 авторских научных уроков в более чем 700 школах, садах и детских центрах России. Первые и единственные популяризаторы науки с охватом более 100 миллионов просмотров. 

«Молодежный форум «Культурный код — 2023», организованный Санкт-Петербургским государственным университетом, охватил сразу несколько направлений: от истории и культуры до искусственного интеллекта. Мы видим, что сегодня молодежь проявляет особый интерес к серьезным темам, таким как наука, историческая память. Благодаря современным технологиям и социальным сетям можно понятным языком донести до молодого поколения, казалось бы, сложные вещи. Замечательно, что таких проектов становится все больше и больше», — подытожил Максим Козлов. 

На круглом столе приглашенные спикеры обсудили актуальные коммеморативные практики, в числе которых создание музейных зон в вузах РФ в рамках пилотного проекта «СВО и музеи образовательных организаций». Вместе с Герасимом Архиповым и Максимом Козловом в дискуссии приняли участие Абдулла Даудов, директор Института истории СПбГУ; Галина Жукова, руководитель образовательной программы СПбГУ «Академическое пение»; Анна Никитина, старший преподаватель кафедры дизайна СПбГУ; Ирина Цымбал, заместитель декана Факультета искусств СПбГУ по работе с молодежью; Антонина Никонова, руководитель Музейно-архитектурной клиники СПбГУ; Евгений Ильин, командир поискового отряда «Ингрия», директор Центра по изучению военной истории Института истории СПбГУ и Мария Грабарева, Управление экспозиций и коллекций СПбГУ. Модератором дискуссии выступил Владимир Савинов, проректор по воспитательной работе СПбГУ. 

Помимо дискуссий и круглых столов участников Форума ожидала культурная программа. Она состояла из квеста по зданию Двенадцати коллегий, посвященного истории СПбГУ; пешеходных экскурсий «Эпоха модерна: культурный код рубежа веков» и «Петербург иностранцев»; а также экскурсионной программы «Микромир: эволюция методов исследования минералов». Кроме того, в рамках Форума прошла персональная выставка Артема Ткача «Компьютерная графика. NFT». Завершил Молодежный форум: «Культурный код — 2023» масштабный концерт «Мой голос для тебя». На нем артисты исполнили сочинения русских композиторов XIX–XXI веков, в основе которых лежат поэтические тексты и проза Александра Сергеевича Пушкина.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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