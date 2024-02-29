В СПбГУ состоялась торжественная церемония открытия Турецкого кабинета, который станет площадкой для проведения учебных занятий, научных конференций, а также познавательных мероприятий для всех, кто интересуется изучением современной Турции, ее истории и культуры. Проект реализован при поддержке Генерального консульства Турецкой Республики и турецкого строительного холдинга «Рейнконс».
В мероприятии приняли участие генеральный консул Турецкой Республики в Санкт‑Петербурге Озгюн Талу, ректор СПбГУ член‑корреспондент РАН Николай Кропачев, генеральный директор «Рейнконс» Андрей Власенко, а также преподаватели и студенты СПбГУ.
В СПбГУ открыли Турецкий кабинет
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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
СПбГУ
В СПбГУ состоялась торжественная церемония открытия Турецкого кабинета
В СПбГУ состоялась торжественная церемония открытия Турецкого кабинета, который станет площадкой для проведения учебных занятий, научных конференций, а также познавательных мероприятий для всех, кто интересуется изучением современной Турции, ее истории и культуры. Проект реализован при поддержке Генерального консульства Турецкой Республики и турецкого строительного холдинга «Рейнконс».
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