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Питерец.ру » Общество » Правила общепита

Правила общепита

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Введут новые правила для кафе и ресторанов

«Питерец.ру» сообщает, что в Роспотребнадзоре разработали новые правила для общепита. Обсуждение этого проекта продлится до 6 августа. Причем существует большая вероятность, что новый документ будет принят.

Заведениям предстоит работать по другим правилам. Старые были введены еще в 1997 году, но в следующем году они утратят свою актуальность. Теперь клиент может сделать заказ дистанционно. Причем оформить его можно по телефону или через интернет. Включать в счет допрасходы заведения теперь смогут только с разрешения клиента. Это относится к чаевым, различным комиссиям, оплате за музыку или развлекательную программу. Если клиент уже внес денежные средства, он вправе затребовать их возврат.

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