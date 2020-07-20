Правила общепита

«Питерец.ру» сообщает, что в Роспотребнадзоре разработали новые правила для общепита. Обсуждение этого проекта продлится до 6 августа. Причем существует большая вероятность, что новый документ будет принят.

Заведениям предстоит работать по другим правилам. Старые были введены еще в 1997 году, но в следующем году они утратят свою актуальность. Теперь клиент может сделать заказ дистанционно. Причем оформить его можно по телефону или через интернет. Включать в счет допрасходы заведения теперь смогут только с разрешения клиента. Это относится к чаевым, различным комиссиям, оплате за музыку или развлекательную программу. Если клиент уже внес денежные средства, он вправе затребовать их возврат.