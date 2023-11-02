Кабмин поддержал законопроект о штрафах за спам-звонки и рекламу микрозаймов

Кабмин подержал проект закона о штрафах за спам-звонки и ненадлежащую рекламу микрофинансовых услуг: «Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний ко второму чтению». Законопроект был внесен Брянской областной думой - сейчас он рассматривается повторно, так как первая версия была возвращена на доработку. Инициаторы НПА собираются внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), в частности, дополнить статью 14.3 положением, вводящим ответственность за нарушение законодательства о рекламе, распространяемой по сетям электросвязи. Штраф за это может составить от 10 тыс. рублей (для граждан) до 1 млн рублей (для организаций).
Согласно информации, представленной в пояснительной записке, «практика спам-звонков широко распространена как среди компаний, индивидуальных предпринимателей, так и среди кредитных и микрофинансовых организаций, главной целью которых является незаконное обогащение при условии получения гражданином информации не в полном объеме, а частично».
Также часть 6 этой статьи КоАП предлагается изложить в новой редакции, ужесточив ответственность за ненадлежащую рекламу услуг, связанных с предоставлением, пользованием и погашением кредитов. Речь касается случаев, при которых размещается неполная информация об условиях займа. Так, максимальное значение штрафа может быть увеличено с 800 тыс. рублей до 1,6 млн рублей.
Подобная инициатива – закономерная реакция на активизацию спам-звонков в России, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «В настоящий момент, практически каждый россиянин сталкивается с навязчивыми звонками, в том числе и несколько раз в день. Первопричина такой проблемы – утечки пользовательских данных вследствие как намеренной передачи информации третьим лицам, так и попустительского отношения к обработке персональных данных со стороны их операторов. Долгое время этому способствовала достаточно лояльная правовая база, позволяющая выплачивать небольшой штраф и не инвестировать в развитие архитектуры безопасности. Напомню, что сейчас активно разрабатывается закон об оборотных штрафах, ужесточающий ответственность и предполагающий значительные финансовые издержки для организации, которая допустила утечки», – пояснил депутат.
Ужесточение ответственности за спам-звонки можно рассматривать как меру, направленную на создание эффективного правового регулирования отрасли, считает эксперт.
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