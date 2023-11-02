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Питерец.ру » Общество » Кабмин поддержал законопроект о штрафах за спам-звонки и рекламу микрозаймов

Кабмин поддержал законопроект о штрафах за спам-звонки и рекламу микрозаймов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Однако правительство считает, что некоторые положения требуют доработки, поскольку не учитывают вступающие в силу НПА или действующие редакции законов.

Кабмин подержал проект закона о штрафах за спам-звонки и ненадлежащую рекламу микрофинансовых услуг: «Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний ко второму чтению». Законопроект был внесен Брянской областной думой - сейчас он рассматривается повторно, так как первая версия была возвращена на доработку. Инициаторы НПА собираются внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), в частности, дополнить статью 14.3 положением, вводящим ответственность за нарушение законодательства о рекламе, распространяемой по сетям электросвязи. Штраф за это может составить от 10 тыс. рублей (для граждан) до 1 млн рублей (для организаций).
Согласно информации, представленной в пояснительной записке, «практика спам-звонков широко распространена как среди компаний, индивидуальных предпринимателей, так и среди кредитных и микрофинансовых организаций, главной целью которых является незаконное обогащение при условии получения гражданином информации не в полном объеме, а частично».
Также часть 6 этой статьи КоАП предлагается изложить в новой редакции, ужесточив ответственность за ненадлежащую рекламу услуг, связанных с предоставлением, пользованием и погашением кредитов. Речь касается случаев, при которых размещается неполная информация об условиях займа. Так, максимальное значение штрафа может быть увеличено с 800 тыс. рублей до 1,6 млн рублей.
Подобная инициатива – закономерная реакция на активизацию спам-звонков в России, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «В настоящий момент, практически каждый россиянин сталкивается с навязчивыми звонками, в том числе и несколько раз в день. Первопричина такой проблемы – утечки пользовательских данных вследствие как намеренной передачи информации третьим лицам, так и попустительского отношения к обработке персональных данных со стороны их операторов. Долгое время этому способствовала достаточно лояльная правовая база, позволяющая выплачивать небольшой штраф и не инвестировать в развитие архитектуры безопасности. Напомню, что сейчас активно разрабатывается закон об оборотных штрафах, ужесточающий ответственность и предполагающий значительные финансовые издержки для организации, которая допустила утечки», – пояснил депутат.
Ужесточение ответственности за спам-звонки можно рассматривать как меру, направленную на создание эффективного правового регулирования отрасли, считает эксперт.

«Государство приотезировало задачу по сохранности персональных данных граждан России, поэтому происходит изменение регуляторной рамки. Но здесь важна и роль самих граждан. Прежде всего, необходимо сегментировать ресурсы, на которых вы оставляете личную информацию. Если можно обойтись без передачи персональных данных, лучше поступить именно так. Кроме того, спам-звонки пересекаются с проблемой мошенничества, поэтому необходимо осторожно относиться к незнакомым номерам. Лучше воспользоваться существующими решениями в части безопасности – например, установить определитель номера», – заключил Антон Немкин.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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