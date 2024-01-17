Природоохранный флот Северной столицы пополнится новым ледоколом

В Петербурге Комитет по природопользованию заключил контракт на строительство нового ледокола «Нарвская застава» для городской природоохранной аварийной службы. Работы планируется завершить в 2026 году. Он станет вторым ледоколом в составе природоохранного флота Северной столицы, дополнив уже существующий ледокол «Невская застава», который был спущен на воду в 2009 году и с тех пор выполнил более 300 выходов в акваторию Санкт-Петербурга.

«Невская застава» сыграла решающую роль в освобождении из ледового плена застрявших судов, включая 12 на Неве в начале ледостава 2016 года, более 100 судов, в том числе круизных, в мае 2017 года на Онежском озере, а также в проводке каравана судов по Неве в 2022 и 2023 годах. Ледокол также предотвратил опасные подтопления территорий Невского и Колпинского районов, где расположены стратегически важные объекты.

В настоящее время «Невская застава» является единственным ледоколом, способным выполнять специфические задачи в условиях речного льда, что делает его незаменимым для обеспечения безопасности судоходства и защиты окружающей среды в Санкт-Петербурге. В связи с этим, для обеспечения безопасности самого ледокола при работе во льдах и предотвращения чрезвычайных ситуаций, необходим резервный ледокол, способный оказать помощь в случае необходимости. Новый ледокол будет иметь аналогичные характеристики и возможности, что и «Невская застава».

Губернатор Александр Беглов отметил, что модернизация и постоянное поддержание природоохранного флота Северной столицы в надлежащем состоянии позволяют предупреждать аварийные ситуации и максимально быстро реагировать в случае их возникновения, обеспечивая экологическую безопасность акваторий. В навигационный период ледокол может привлекаться к ликвидации разливов нефтепродуктов и тушению пожаров на суднах и прибрежных территориях, а в зимний период совершает регулярные выходы для мониторинга и предотвращения скопления льда, которое может привести к опасным ледовым заторам и подтоплениям. Строительство нового ледокола «Нарвская застава» является важным шагом в развитии природоохранной инфраструктуры Санкт-Петербурга и позволит повысить уровень безопасности судоходства и защиты окружающей среды в городе.