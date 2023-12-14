В Петербурге почетным гражданам разрешат не платить за платную парковку

В Законодательное собрание Петербурга был внесен законопроект, который предлагает предоставить почетным гражданам право на бесплатную парковку. Депутаты Алексей Цивилев и Ольга Герасина разработали этот документ, чтобы расширить список привилегий для жителей города, которым присвоено звание почетного гражданина.

Согласно законопроекту, почетные граждане смогут бесплатно пользоваться парковочными местами на общественных дорогах регионального значения, не выплачивая плату за парковку. В настоящее время почетные граждане уже имеют ряд привилегий, таких как свободный доступ в государственные учреждения, возможность немедленного посещения губернатора и других чиновников, а также бесплатное использование общественного транспорта.

Статус почетного гражданина Петербурга был присвоен 51 человеку. Среди них такие известные личности, как глава ПАО "Газпром" Алексей Миллер, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, патриарх Кирилл и действующий депутат ЗакСа Любовь Егорова. Если законопроект будет принят, то Любовь Егорова также сможет воспользоваться бесплатной парковкой. Этот законопроект вызывает различные мнения среди жителей Петербурга.

Некоторые считают его справедливым, так как почетные граждане вносят значительный вклад в развитие города и заслуживают особых льгот. Они полагают, что бесплатная парковка поможет упростить и удешевить повседневную жизнь почетных граждан. Однако есть и те, кто считает, что такая привилегия неразумной и несправедливой. Они утверждают, что все граждане должны быть равны перед законом и платить за парковку, как это делают остальные жители города. Они считают, что почетные граждане уже имеют достаточно привилегий и этот законопроект только усиливает их привилегированное положение.

В конечном счете, решение о принятии данного законопроекта принимает Законодательное собрание Петербурга. Важно учесть мнение различных сторон и найти баланс между уважением к заслугам почетных граждан и справедливостью перед остальными жителями города.