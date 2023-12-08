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Питерец.ру » Общество » На Васильевском острове в одном из жилых кварталов установили современное освещение

На Васильевском острове в одном из жилых кварталов установили современное освещение

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
Один из жилых кварталов Васильевского острова получил современное освещение

В Петербурге на Васильевском острове, в жилом квартале, который ограничен Гаванской, Весельной улицами, Среднегаванским и Большим проспектами, была установлена новая система наружного освещения.

Эта система включает в себя 61 опору наружного освещения и 79 светодиодных светильников. Кабельная линия, протяженностью 2607 метров, была тщательно замонтирована в земле. Благодаря этой системе освещения теперь получили свет 4 детские площадки, пешеходные дорожки и внутриквартальные проезды, а также сквер, который находится на пересечении Гаванской улицы и Большого проспекта. Ранее в этом квартале не было такой системы наружного освещения, только фонари на зданиях.

Губернатор Александр Беглов отметил, что в Санкт-Петербурге в настоящее время реализуется обширная программа по обновлению и строительству систем наружного освещения. Особое внимание уделяется жилым кварталам, и объекты запланированы на несколько лет вперед. Все работы выполняются в соответствии с графиком, с использованием передовых технологий и энергоэффективного оборудования. Губернатор также отметил, что реализация проекта на Васильевском острове была ускорена по поручению Президента России, и теперь квартал на Гаванской полностью освещен.

Фонари были спроектированы таким образом, чтобы высота опор, угол наклона кронштейна и расположение светильников обеспечивали максимально комфортное и равномерное освещение территории придомовой зоны, при этом не создавая излишнего света в окнах жилых домов.

С 2019 года в Санкт-Петербурге уже было установлено современное освещение в 56 парках и скверах, 111 кварталах, 213 улицах и магистралях, а также на более чем 1300 детских и спортивных площадках.

В этом году планируется ввод в эксплуатацию еще около 60 объектов, а также освещение будет установлено на 190 детских и спортивных площадках. Таким образом, благодаря реализации этой программы по обновлению систем наружного освещения, Санкт-Петербург становится более безопасным и комфортным для проживания и отдыха его жителей и гостей.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Петербурга
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