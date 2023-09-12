В Петербурге запустили пилотный проект видеонаблюдения за детскими площадками

Система видеонаблюдения развернута на придомовой территории дома 22 Наличной улицы Васильевского острова.

Муниципальное образование «Гавань» провело благоустройство детской и спортивной площадок. В ходе работ на площадках были также размещены камеры видеонаблюдения, передающие изображение в государственную информационную систему АПК «Безопасный город». Доступом к системе обладают правоохранительные органы, органы муниципалитета и ИОГВ в рамках своих полномочий.

«В рамках благоустройства удалось решить сразу две задачи – обеспечение комфортной локации для активного отдыха детей и взрослых, а также повышение уровня безопасности. В частности, детская площадка используется для проведения прогулок с воспитанниками детского сада, таким образом был обеспечен вопрос контроля за безопасностью малышей. Особенность проекта в том, что видеопоток с камер обрабатывается нейросетями, позволяющими повысить эффективность видеоаналитики», – заявил вице-губернатор Санкт‑Петербурга Станислав Казарин.

В настоящее время проект находится в стадии пилота, проводится тестирование оборудования. На территории площадок и аллеи между ними размещено 6 многофункциональных городских видеокамер.

При обработке видеоизображений используются алгоритмы видеоаналитики, позволяющие фиксировать такие факты, как: неисправное состояние фонарей уличного освещения; переполнение урн мусором; отсутствие своевременной уборки снежно-ледяных образований с лавочек, урн, игровых элементов детских площадок и подходов к ним; неудовлетворительное состояние зеленых насаждений и покрытия площадок; наличие граффити и незаконной рекламы; случаи вандализма; выгул собак на запрещенной для этого территории; выявление курения.

Успешное завершение пилотного проекта даст возможность применить комплексный подход по обеспечению безопасности к детским и спортивным площадкам и в других районах Санкт‑Петербурга.