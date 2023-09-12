В Петербурге запустили пилотный проект видеонаблюдения за детскими площадками

Система видеонаблюдения развернута на придомовой территории дома 22 Наличной улицы Васильевского острова.
Муниципальное образование «Гавань» провело благоустройство детской и спортивной площадок. В ходе работ на площадках были также размещены камеры видеонаблюдения, передающие изображение в государственную информационную систему АПК «Безопасный город». Доступом к системе обладают правоохранительные органы, органы муниципалитета и ИОГВ в рамках своих полномочий.
В настоящее время проект находится в стадии пилота, проводится тестирование оборудования. На территории площадок и аллеи между ними размещено 6 многофункциональных городских видеокамер.
При обработке видеоизображений используются алгоритмы видеоаналитики, позволяющие фиксировать такие факты, как: неисправное состояние фонарей уличного освещения; переполнение урн мусором; отсутствие своевременной уборки снежно-ледяных образований с лавочек, урн, игровых элементов детских площадок и подходов к ним; неудовлетворительное состояние зеленых насаждений и покрытия площадок; наличие граффити и незаконной рекламы; случаи вандализма; выгул собак на запрещенной для этого территории; выявление курения.
Успешное завершение пилотного проекта даст возможность применить комплексный подход по обеспечению безопасности к детским и спортивным площадкам и в других районах Санкт‑Петербурга.
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