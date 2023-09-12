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Питерец.ру » Общество » В Петербурге запустили пилотный проект видеонаблюдения за детскими площадками

В Петербурге запустили пилотный проект видеонаблюдения за детскими площадками

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Система видеонаблюдения развернута на придомовой территории дома 22 Наличной улицы Васильевского острова.

Система видеонаблюдения развернута на придомовой территории дома 22 Наличной улицы Васильевского острова.

Муниципальное образование «Гавань» провело благоустройство детской и спортивной площадок. В ходе работ на площадках были также размещены камеры видеонаблюдения, передающие изображение в государственную информационную систему АПК «Безопасный город». Доступом к системе обладают правоохранительные органы, органы муниципалитета и ИОГВ в рамках своих полномочий.

«В рамках благоустройства удалось решить сразу две задачи – обеспечение комфортной локации для активного отдыха детей и взрослых, а также повышение уровня безопасности. В частности, детская площадка используется для проведения прогулок с воспитанниками детского сада, таким образом был обеспечен вопрос контроля за безопасностью малышей. Особенность проекта в том, что видеопоток с камер обрабатывается нейросетями, позволяющими повысить эффективность видеоаналитики», – заявил вице-губернатор Санкт‑Петербурга Станислав Казарин.

В настоящее время проект находится в стадии пилота, проводится тестирование оборудования. На территории площадок и аллеи между ними размещено 6 многофункциональных городских видеокамер.

При обработке видеоизображений используются алгоритмы видеоаналитики, позволяющие фиксировать такие факты, как: неисправное состояние фонарей уличного освещения; переполнение урн мусором; отсутствие своевременной уборки снежно-ледяных образований с лавочек, урн, игровых элементов детских площадок и подходов к ним; неудовлетворительное состояние зеленых насаждений и покрытия площадок; наличие граффити и незаконной рекламы; случаи вандализма; выгул собак на запрещенной для этого территории; выявление курения.

Успешное завершение пилотного проекта даст возможность применить комплексный подход по обеспечению безопасности к детским и спортивным площадкам и в других районах Санкт‑Петербурга.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Петербурга
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