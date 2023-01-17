200 остановок транспорта Петербурга в 2023 году оснастят видеокамерами по программе «Безопасный город»

В 2023 году Санкт‑Петербург продолжит реализацию проекта аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Планируется оснастить 200 остановочных павильонов общественного транспорта видеокамерами городской системы видеонаблюдения. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт‑Петербурга Станислав Казарин.

«Проект позволит обеспечить профилактику правонарушений как в повседневной жизни города, так и при проведении массовых мероприятий. Данные камеры, по опыту, дают хорошую статистику по идентификации лиц. Кроме того, они позволят Комитету по транспорту корректировать маршруты общественного транспорта, снизив время ожидания, сохранить целостность павильонов», — заявил он.

По словам Станислава Казарина, в первом полугодии 2023 года в целях повышения безопасности жителей продолжится реализация проектов систем сквозной видеоаналитики и «Умный двор». Они направлены, в частности, на усиление внутриквартальной и дворовой безопасности с возможностью активного реагирования в случае инцидентов. До конца 2023 года в рамках реализации последнего проекта планируется увеличить количество устройств до 40 тысяч.

В Санкт‑Петербурге на постоянной основе происходит расширение видеополя городской системы видеонаблюдения в местах массового скопления людей. До конца 2023 года на таких территориях планируется увеличить количество видеокамер до 30 тысяч. К завершению годового периода системой видеонаблюдения с функциями звукового оповещения и доступом к сети интернет по Wi-Fi планируется оснастить 9 объектов Комитета по благоустройству Санкт‑Петербурга в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и 13 других объектов в центральной части города (набережные, мосты, парки).

Указанные мероприятия позволят обеспечить защиту жизни, здоровья, имущества граждан и государственной собственности Санкт‑Петербурга путем снижения вероятности возникновения угроз природного, техногенного, криминального и иного характера.