200 остановок транспорта Петербурга в 2023 году оснастят видеокамерами по программе «Безопасный город»

В 2023 году Санкт‑Петербург продолжит реализацию проекта аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Планируется оснастить 200 остановочных павильонов общественного транспорта видеокамерами городской системы видеонаблюдения. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт‑Петербурга Станислав Казарин.
По словам Станислава Казарина, в первом полугодии 2023 года в целях повышения безопасности жителей продолжится реализация проектов систем сквозной видеоаналитики и «Умный двор». Они направлены, в частности, на усиление внутриквартальной и дворовой безопасности с возможностью активного реагирования в случае инцидентов. До конца 2023 года в рамках реализации последнего проекта планируется увеличить количество устройств до 40 тысяч.
В Санкт‑Петербурге на постоянной основе происходит расширение видеополя городской системы видеонаблюдения в местах массового скопления людей. До конца 2023 года на таких территориях планируется увеличить количество видеокамер до 30 тысяч. К завершению годового периода системой видеонаблюдения с функциями звукового оповещения и доступом к сети интернет по Wi-Fi планируется оснастить 9 объектов Комитета по благоустройству Санкт‑Петербурга в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и 13 других объектов в центральной части города (набережные, мосты, парки).
Указанные мероприятия позволят обеспечить защиту жизни, здоровья, имущества граждан и государственной собственности Санкт‑Петербурга путем снижения вероятности возникновения угроз природного, техногенного, криминального и иного характера.