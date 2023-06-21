В Петербурге между Васильевским островом и крейсером «Аврора» запустили паромную переправу

В Санкт‑Петербурге открыт новый водный экскурсионный маршрут между Васильевским островом и крейсером «Аврора». Такой проект впервые реализуется в акватории Невы.

Ежедневно совершаются шесть отправлений с 12:30 до 17:30. Продолжительность поездки составляет 20 минут. На линии работают теплоходы «Москва» и «Ряпушка». Каждый из них рассчитан на более чем 70 пассажиров. Тур до «Авроры» является частью водных маршрутов Hop-on Hop-off: «Нева и Финский» на теплоходе «Москва» и «Тайны Северных островов» – на теплоходе «Ряпушка».

«По сравнению с наземным общественным транспортом водный маршрут в два раза быстрее, а по цене сопоставим со стоимостью такси, где есть высокий риск оказаться в пробке. Линия стала ответом на многочисленные вопросы со стороны наших пассажиров о возможностях добраться по воде до «Авроры». Особенно часто их задают те, кто пользуется переправой между Петропавловской крепостью и Адмиралтейской набережной и хочет опробовать другие водные маршруты на Неве», – рассказывает Андрей Кузнецов, генеральный директор группы компаний, осуществляющей рейсы и являющейся партнером Конгрессно-выставочного бюро Санкт‑Петербурга и Городского туристско-информационного бюро.

Дополнительным преимуществом нового маршрута можно назвать также возможность выпить чашку чая или кофе, попробовать легкие закуски в ресторане на борту теплоходов.

Кроме того, остановка у «Авроры» доступна для пассажиров еще двух линий Hop-on Hop-off, соединяющих Крейсер с Адмиралтейским и Центральным районами Петербурга. Это Музейный маршрут «Виват, Петербург» на тримаранах с остановками у Военно-Морского музея, Новой Голландии и Спаса на Крови, а также классический City Sightseeing NEVA, на котором можно добраться до Петропавловской крепости, Медного Всадника и Новой Голландии.

Водные экскурсионные маршруты – еще один способ взглянуть на Северную столицу с необычной стороны. Это одна из составляющих «Новой туристской географии», стратегического направления развития туристской отрасли, разработанного и реализуемого Комитетом по развитию туризма Санкт‑Петербурга в сотрудничестве с представителями сферы гостеприимства. Суть проекта, объединяющегося точки притяжения, события и маршруты, заключается в организации современной городской гостевой среды, формировании нового облика Петербурга на региональном и мировом рынках.

Справочно:

Развитие туристской отрасли в Санкт‑Петербурге реализуется в соответствии с поручениями Президента России Владимира Путина и в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который предполагает к 2030 году рост внутренних поездок по России до 140 млн и фактическое удвоение количества рабочих мест в туристской отрасли.