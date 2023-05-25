Политех – лидер в медальном зачете среди вузов Петербурга в шестом сезоне олимпиады «Я – профессионал»

Подведены итоги шестого сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» – одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». В шестом сезоне дипломантами стали 3938 участника, из них 669 дипломантов представляют вузы Санкт-Петербурга. Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого является организатором четырех направлений олимпиады в шестом сезоне: «Индустрия питания», «Машиностроение», «Гостиничное дело» и «Торговое дело».

Олимпиада прошла по 73 направлениям, которые охватывают широкий круг профессиональных областей и включают технические, компьютерные, гуманитарные, социально-экономические, аграрные, медицинские и другие дисциплины – от дизайна до искусственного интеллекта. Состязания традиционно включают в себя два этапа: отборочный и заключительный. Организаторы отмечают, что количество участников заключительного этапа выросло по сравнению с прошлым сезоном с 16 917 до 18 508. В шестом сезоне дипломантами стали 3938 участников. Из них 145 – золотые медалисты, 181 – серебряные,

242 – бронзовые, а также 1264 победителя и 2106 призеров. Неугасающий интерес студентов к участию в олимпиаде – это лучший показатель востребованности проекта.

«Каждый год олимпиада прирастает новыми направлениями, которые отражают актуальный запрос молодежи и полностью соответствуют вызовам времени. «Я – профессионал» – значимое событие как для академической, так и для профессиональной среды», – рассказала руководитель олимпиады «Я – профессионал» Валерия Касамара.

Валерия Касамара также отметила, что Санкт-Петербург вошел в топ-3 лидеров по количеству дипломантов и поблагодарила Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого за организацию направлений «​​Индустрия питания», «Машиностроение», «Гостиничное дело» и «Торговое дело».

В медальном зачете Петербургский Политех занял первое место в Северо-Западном федеральном округе. Студенты вуза завоевали 28 медалей: 6 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых. «Эта победа - закономерный результат нашей работы по подготовке разносторонне развитых специалистов, компетентных в самом широком спектре важнейших для страны областей науки и техники. Дорогие студенты, я поздравляю вас с победой! Ваши знания, энергия, талант позволили вам достичь высокого результата, стать лидерами в своей предметной области. Уверен, что благодаря олимпиаде вы поверили в свои силы, научились решать сложные задачи в сжатые сроки, на практике применять знания и творческий подход. Это важный этап в вашей карьере!», - отметил ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской.

Впереди участников ждет сезон стажировок. Карьерный портал олимпиады продолжает работать с 1 января 2023 г., а карьерный сезон стартует с 1 июня, но уже сейчас участникам олимпиады доступно более 350 вакансий от ведущих работодателей страны и партнеров олимпиады, таких как Сбер, ПАО «ГМК „Норильский никель“», Банк ВТБ, Госкорпорация «Росатом», «Газпромбанк» (Акционерное общество), ОАО «Российские железные дороги», ПАО «Полюс», Трубная Металлургическая Компания, Альянс в сфере искусственного интеллекта, Московский центр инновационных технологий в здравоохранении, ГК «Русагро» и других. Обновленный карьерный портал расширит свои возможности: с этого сезона вакансии будут доступны дипломантам всех сезонов, а также участникам заключительного этапа V и VI сезонов, которые показали ненулевой результат.

Дипломанты «Я – профессионал» получат призы: льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов, а также возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Золотые, серебряные и бронзовые медалисты олимпиады также получат денежные премии до 300 тысяч рублей.

Олимпиада «Я – профессионал» президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Социальные лифты для каждого».