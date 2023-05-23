Друг Беглова заплатит 172 миллиона за срыв сроков реставрации ОКН в Петербурге

В Санкт-Петербурге начинается рассмотрение в апелляционной инстанции иска Комитета имущественных отношений (КИО) к «Корпорации ВИТ» в связи с «невыполнением работ по сохранению объекта культурного наследия в установленный срок». В связи с этим генеральный директор компании Виктор Тырышкин, которого связывают с губернатором Александром Бегловым, может выплатить по иску более 170 миллионов рублей.

В рамках судебного разбирательства Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга требует взыскать с подмосковной компании порядка 170 млн рублей, а также штраф в размере 2,7 млн рублей за нарушение условий договора.

Часть комплекса Николаевского дома призрения престарелых и увечных граждан на Расстанной улице была передана «Корпорации ВИТ» в аренду сроком на 49 лет еще в 2015 году. Согласно охранному обязательству, утвержденному в 2016-м, компания должна была завершить реставрационные работы к апрелю 2021 года, однако сроки восстановления памятника архитектуры были нарушены. Интересен и тот факт, что Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры по неизвестным причинам от претензий отказался. Иск к «Корпорации ВИТ» был подан представителями КИО в сентябре 2022 года, но в январе 2023-го суд первой инстанции отказал в его удовлетворении. Первые заседания в апелляционной инстанции начнутся уже в июне текущего года.

Стоит отметить, что «Корпорация ВИТ» и еегенеральный директор Виктор Тырышкин не первый раз фигурируют в скандалах, связанных с разрушением объектов культурного наследия в Северной столице. Так, впрошлом году широкий общественный резонанс вызвала история с демонтажем флигелей дома княгини Салтыковой на Большой Морской улице. Сносом занималась «Северная земельная компания», которой ранее напрямую владел Тырышкин, но в 2019 году, по информации ряда источников, предприниматель переписал фирму на кипрский офшор. Самого же Тырышкина, которого называют другом губернатора Александра Беглова,по-прежнему считают конечным бенефициаром компании. При этом градозащитники утверждали, что разрешение на снос флигелей застройщиком было получено незаконно, в связи с чемна ситуацию обратил вниманиепредседательСледственного комитета России АлександрБастрыкин.

СМИ неоднократно писали, что при губернаторе Беглове решения относительно дальнейшей судьбы исторических зданий в Санкт-Петербурге принимаются в интересах строительных компаний. В качестве одного из последних примеров можно привести закрытое заседание Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга, которое, как считают градозащитники, было проведено лишь для соблюдения формальностей, так как правительство Санкт-Петербурга заранее одобрило снос знаковых городских построек в угоду девелоперам.