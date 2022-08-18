В Кронштадте на военно-техническом форуме «Армия-2022» состоится демонстрация возможностей сил Балтийского флота

В Санкт-Петербурге в пункте базирования Ленинградской военно-морской базы – городе Кронштадте в период с 19 по 21 августа состоятся мероприятия военно-технического форума «Армия-2022».

Экспозиция форума будет состоять из динамического показа возможностей сил и средств Ленинградской военно-морской базы, а так же статического показа вооружения и военной техники Балтийского флота.

После демонстрации флагов России, Министерства обороны и Военно-морского флота пройдет траление и подрыв плавающей мины, демонстрация огневой мощи катеров типа Раптор и быстроходных лодок, оказание помощи условно аварийному кораблю с тушением пожара на борту.

Также состоится одно из самых зрелищных представлений. Рейдовые буксиры нового поколения РБ-20 и РБ-27 исполнят вальс в акватории Средней бухты Финского залива.

В динамическом показе будут представлены возможности большого гидрографического катера БГК-217, БГК-772, БГК «Георгий Рыбин», базового тральщика «Павел Хенов», противодиверсионного катера типа «Раптор», жестконадувных быстроходных лодок БЛ-820 и БЛ-680, среднего модульного катера «Владимир Егоров», водолазного катера РВК-1102, пожарных катеров ПЖК-900 и ПЖК-5, рейдового буксира РБ-20 и РБ-27.

В Средней гавани для статического показа будут ошвартованы корабли и суда Балтийского флота: катер проекта 21270 «Иоанн Кронштадский», патрульный катер проекта 03160 «Раптор», средний модульный катер «Нина Соколова», противодиверсионный катер проекта 21980 «Нахимовец», десантный катер проекта 11770 «Алексей Баринов», рейдовый водолазный катер проекта 23040 РВК-1102, средний модульный катер проекта 23370 «Валерий Рождественский», малый противолодочный корабль «Зеленодольск», малый ракетный корабль «Зеленый Дол», корвет «Сообразительный», учебный корабль проекта 887 «Перекоп», океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский».

На причальной стенке Западной Усть-Рогатки посетители форума смогут увидеть береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», пусковую установку оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», зенитно-ракетную систему С-400 «Триумф», зенитно-ракетный комплекс «Тор», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С-1», бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр».