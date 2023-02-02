Делегация ЗаКС приняла участие в воинском параде в честь 80-летия победы под Сталинградом

В Волгограде прошел парад войсковых частей гарнизона, приуроченный к 80-летию окончания Сталинградской битвы. За прохождением войск наблюдали с трибун Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, Председатель Волгоградской областной Думы Александр Блошкин, делегации региональных парламентов, прибывшие на празднование юбилейной даты, ветераны войны и труженики тыла.

Всего в парадном строю прошли свыше тысячи человек – военнослужащие Волгоградского территориального гарнизона, сотрудники региональных управлений МВД, МЧС и ФСИН России, пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области, курсанты и слушатели Волгоградской академии МВД России, казаки Волгоградского казачьего округа Всевеликого войска Донского, курсанты Волгоградского техникума водного транспорта имени адмирала флота Н.Д.Сергеева, воспитанники кадетских корпусов, члены движения «Юнармия», регионального отделения ДОСААФ России.

– Мы, петербуржцы, преклоняемся перед великим подвигом защитников Сталинграда. 200 дней на берегах Волги шли ожесточенные бои. Советские солдаты проявили несгибаемую волю, разгромили фашистов и заложили фундамент грядущей окончательной Победы. В числе воинов со всех концов нашей необъятной страны на Мамаевом кургане, Тракторном заводе, заводе «Красный Октябрь» сражались и ленинградцы. Мы рады тому, что вскоре, в святые для нас майские дни, их память будет увековечена в мемориальной стеле от Санкт-Петербурга, которая будет установлена на Мамаевом кургане. А наш особый знак уважения сталинградцам, принимавшим участие в обороне Ленинграда, – памятная плита воинам из Волгоградской области, три года назад открытая на Пискаревском мемориальном кладбище, – сказал по окончании парада спикер петербургского парламента Александр Бельский.

Сталинградская битва продолжалась с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года. Датой ее окончания считается капитуляция северной группировки окруженной под Сталинградом 6-й немецкой армии, союзников и сателлитов гитлеровской Германии. На тот момент это стало крупнейшим поражением вермахта, переломившим ситуацию в Великой Отечественной войне.