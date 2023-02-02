ента новостей

14:44
В Пакистане взорвавший мечеть был замаскирован под полицейского
14:18
В Петербурге из антиковидных вакцин остался только "Спутник V"
14:12
Сторонники «Единой России» в Калининском районе провели открытый турнир по бильярду среди петербургских студентов
13:50
Делегация ЗаКС приняла участие в воинском параде в честь 80-летия победы под Сталинградом
13:49
Прокуратура поможет петербурженке отсудить компенсацию после падения в гололед
12:33
В Ленобласти на платной М-11 загорелась фура
11:07
На федеральной трассе Р-21 «Кола» в Ленинградской области полностью перекроют движение
10:11
История с Fan ID продолжается
10:07
В Ленобласти отца и сына нашли мертвыми в квартире
10:00
В Ленобласти тушили подержанный внедорожник
09:08
Насколько выросли доходы?
08:14
Вакансий с ежедневной оплатой стало больше
17:15
В Сясьстрое на пожаре в пятиэтажке погибла женщина
16:30
В Московском районе под колесами иномарки пострадала 17-летняя девушка
16:25
В Петербурге открылась уникальная цифровая выставка советской моды
16:23
В Ленобласти подведены итоги выполнения нормативов ГТО
16:21
Жители Петроградского района Петербурга опасаются проблем на фоне расширения зон платных парковок
16:00
В Пушкинском районе открылся детсад на 280 мест
15:44
В Петербурге инспекторы ГИБДД пресекли попытку дачи взятки
15:41
В России могут обязать использовать только усиленную электронную подпись
13:22
В Ленобласти пройдет лыжный марафон «TOKSOVOCUP»
13:08
В Кировском районе пенсионер перевел мошенникам 6,5 млн рублей
13:05
В Ленобалсти задержали наркосбытчика с крупной партией особо опасных психотропных веществ
13:03
В Левашово задержали подозреваемого в покушении на сбыт крупной партии наркотиков
11:27
Правительство станет ближе к народу
10:20
В Ленобласти на пепелище дома с баней обнаружены тела двоих мужчин
10:14
В Московском районе пенсионер погиб под колесами «Газели»
10:12
В Петербурге ищут мужчину, избившего женщину
10:04
Бизнес получит новые льготы
09:38
Женскому здоровью уделят внимание
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Делегация ЗаКС приняла участие в воинском параде в честь 80-летия победы под Сталинградом

Делегация ЗаКС приняла участие в воинском параде в честь 80-летия победы под Сталинградом

0
43
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
Делегация парламента приняла участие в воинском параде в честь 80-летия победы под Сталинградом

В Волгограде прошел парад войсковых частей гарнизона, приуроченный к 80-летию окончания Сталинградской битвы. За прохождением войск наблюдали с трибун Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, Председатель Волгоградской областной Думы Александр Блошкин, делегации региональных парламентов, прибывшие на празднование юбилейной даты, ветераны войны и труженики тыла.

Всего в парадном строю прошли свыше тысячи человек – военнослужащие Волгоградского территориального гарнизона, сотрудники региональных управлений МВД, МЧС и ФСИН России, пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области, курсанты и слушатели Волгоградской академии МВД России, казаки Волгоградского казачьего округа Всевеликого войска Донского,  курсанты Волгоградского техникума водного транспорта имени адмирала флота Н.Д.Сергеева, воспитанники кадетских корпусов, члены движения «Юнармия», регионального отделения ДОСААФ России.

– Мы, петербуржцы, преклоняемся перед великим подвигом защитников Сталинграда. 200 дней на берегах Волги шли ожесточенные бои. Советские солдаты проявили несгибаемую волю, разгромили фашистов и заложили фундамент грядущей окончательной Победы. В числе воинов со всех концов нашей необъятной страны на Мамаевом кургане, Тракторном заводе, заводе «Красный Октябрь» сражались и ленинградцы. Мы рады тому, что вскоре, в святые для нас майские дни, их память будет увековечена в мемориальной стеле от Санкт-Петербурга, которая будет установлена на Мамаевом кургане. А наш особый знак уважения сталинградцам, принимавшим участие в обороне Ленинграда, – памятная плита воинам из Волгоградской области, три года назад открытая на Пискаревском мемориальном кладбище, – сказал по окончании парада спикер петербургского парламента Александр Бельский.

Сталинградская битва продолжалась с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года. Датой ее окончания считается капитуляция северной группировки окруженной под Сталинградом 6-й немецкой армии, союзников и сателлитов гитлеровской Германии. На тот момент это стало крупнейшим поражением вермахта, переломившим ситуацию в Великой Отечественной войне. 

Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

22-09-2022, 15:27
Парламенты Петербурга и Волгоградской области заключили соглашение о сотрудничестве
22-09-2022, 18:55
Парламентарии Петербурга и Волгоградской области возложили цветы на Пискаревском кладбище
11-07-2022, 17:18
На Мамаевом кургане установят памятник павшим воинам-ленинградцам
17-06-2022, 11:17
Подписан меморандум об установке на Мамаевом кургане памятного знака воинам-ленинградцам
17-09-2020, 20:22
Военнослужащие Михайловской военной артиллерийской академии победили в Чемпионате Санкт-Петербургского гарнизона по стрельбе
2-08-2022, 14:42
В Петербурге возложили цветы к бюсту генерала Василия Маргелова

Происшествия на дорогах

0
187
Вчера, 16:30
В Московском районе под колесами иномарки пострадала 17-летняя девушка
0
179
Вчера, 10:14
В Московском районе пенсионер погиб под колесами «Газели»
0
213
30-01-2023, 17:50
В лобовом ДТП под Всеволожском сошлись автобус и Land Rover
0
331
30-01-2023, 13:32
Во Всеволожске водитель иномарки госпитализирован после лобового столкновения с маршруткой
Наверх