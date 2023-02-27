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Питерец.ру » Общество » Кто самый культурный?

Кто самый культурный?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
live24.ru
Петербург не вошел в число самых культурных городов страны

«Питерец.ру» сообщает, что эксперты определили рейтинг наиболее культурных городов страны. Примечательно, что Петербург и Москва не оказались в числе лучших. Лидером рейтинга стал Петрозаводск, далее расположились Белгород и Томск. Северная столица заняла лишь 13 место, Москва – только 28-е. Результаты довольно неожиданные, но тому есть объяснение.

Жители небольших городов имеют больше времени, чтобы пользоваться доступной культурной инфраструктурой. В мегаполисах возможностей для этого больше, но у людей меньше желания. Москвичи и петербуржцы больше поглощены мыслями о карьере, а богатство культурных объектов приводит к пресыщению. Поэтому в крупных городах люди реже пользуются доступными для них благами.

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