Кто самый культурный?

«Питерец.ру» сообщает, что эксперты определили рейтинг наиболее культурных городов страны. Примечательно, что Петербург и Москва не оказались в числе лучших. Лидером рейтинга стал Петрозаводск, далее расположились Белгород и Томск. Северная столица заняла лишь 13 место, Москва – только 28-е. Результаты довольно неожиданные, но тому есть объяснение.

Жители небольших городов имеют больше времени, чтобы пользоваться доступной культурной инфраструктурой. В мегаполисах возможностей для этого больше, но у людей меньше желания. Москвичи и петербуржцы больше поглощены мыслями о карьере, а богатство культурных объектов приводит к пресыщению. Поэтому в крупных городах люди реже пользуются доступными для них благами.