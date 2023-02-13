В Петербурге будут добиваться справедливого наказания для живодера из поселка Песочный

Личность подозреваемого в издевательстве над собакой установлена, его задержали сотрудники полиции.

Депутаты «Единой России» в Петербурге будут добиваться справедливого наказания для живодера, который издевался над собакой в поселке Песочный. Об этом заявил депутат Госдумы, секретарь петербургского отделения «Единой России» Сергей Боярский, подчеркнув, что это вопиющий случай жестокого обращения с животным.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избил свою собаку.

Депутат городского парламента, руководитель партийного отделения в Курортном районе Александр Ходосок обратился к начальнику ОМВД России по Санкт-Петербургу, полковнику полиции Дмитрию Громову и главе МО поселок Песочный Елене Чапаевой с просьбой принять меры по розыску хозяина животного, чтобы привлечь его к ответственности по закону. На данный момент личность подозреваемого в издевательстве над собакой установлена, его задержали сотрудники полиции.

«Буду добиваться, чтобы это дело не было «спущено на тормозах», и виновный понес заслуженное наказание в соответствии с действующим законодательством. Считаю, что поведение хозяина собаки не должно остаться для него без правовых последствий», - сказал Александр Ходосок.

По сообщениям пользователей соцсетей, сейчас собака в безопасности, ее забрали на передержку неравнодушные петербуржцы. Теперь ей ищут новых, ответственных хозяев.

«То, что произошло в Песочном – вопиющий случай жестокого обращения с животным, но он уже стал объектом внимания правоохранителей. Благодарю депутата Заксобрания и секретаря отделения «Единой России» в Курортном районе Александра Ходоска, который подключил ОМВД. Будем держать на контроле», - сказал депутат Госдумы, руководитель петербургского отделения «Единой России» Сергей Боярский.

Парламентарий напомнил, что в декабре 2017 года был принят закон, который определил живодерство преступлением средней тяжести, а не «небольшой», как это было ранее. «Тогда мы с коллегами в комитете по экологии, в котором я в то время работал, завершили непростой марафон согласований со всеми заинтересованными ведомствами и добились этого долгожданного решения. С тех пор наказание живодерам может грозить не только за гибель животного или нанесенное ему увечье, но и за действия, причинившие боль и страдание. К тому же из-за перевода в среднюю степень тяжести автоматически расширился спектр процессуальных действий», - отметил Сергей Боярский.

Напомним, защита животного мира – одно из приоритетных направлений работы «Единой России». По всей стране реализуется одноименный партийный проект. Он направлен в том числе на поддержку организаций, которые заботятся о безнадзорных животных.