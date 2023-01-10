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Ветераны правоохранительных органов в Петербурге добиваются восстановления своих жилищных прав

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Ветераны правоохранительных органов в Петербурге добиваются восстановления своих жилищных прав

Бывшие сотрудники ОВД Красносельского района обратились за помощью в приёмную «Единой России» – вопрос взял на контроль депутат Госдумы Юрий Петров.
На личный приём к парламентарию пришли пятеро жителей Красносельского района, бывшие сотрудники милиции (полиции). Все они ветераны труда, награжденные ведомственными наградами, у некоторых стаж службы в правоохранительных органах достигает 30 лет. Объединила их жилищная проблема: много лет назад они получили служебные квартиры с заверениями о возможности в последующем заключить договоры социального найма жилого помещения, то есть стать собственниками жилья. Однако полноценными собственниками квартир они так и не стали, вместо этого спустя 15 лет их выселяют из квартир или, как альтернативу, предлагают условия коммерческого найма. Фактически получается, что участковые органов внутренних дел за долгие годы службы не получили своего жилья.

Эта проблема касается многих сотрудников ОВД - пенсионеров после принятия нового Жилищного кодекса Российской Федерации в 2005 году. «Получив жилье по договору служебного найма, мы уже не могли претендовать на денежные субсидии от МВД России на приобретение жилья и были сняты с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий. А по факту мы своего жилья как не имели, так и не имеем. При этом на момент предоставления нам квартир по договорам найма служебного помещения наше жилье не имело государственной регистрации «служебного статуса». И подобное грубейшее нарушение законодательства в нашем случае не единственное», – рассказали обратившиеся в общественную приёмную партии.

Среди оказавшихся в такой ситуации – семьи с инвалидами и несовершеннолетними детьми, есть также семья, где совершеннолетний сын уже сам имеет статус «ветерана боевых действий» и, проживая совместно с родителями, также рискует остаться без крыши над головой.

«Сейчас нам стали предлагать при выселении комнаты в общежитиях коридорного типа, но это никого не устраивает», – уточнили посетители.

Депутат Госдумы Юрий Петров, пообщавшись с инициативной группой ветеранов ОВД, рассказал о возможных дальнейших действиях по защите их жилищных прав. «В каждом конкретном случае мы будем разбираться индивидуально, привлечем квалифицированных юристов и постараемся максимально защитить ваши права», – пообещал парламентарий.

Источник: Единая Россия
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