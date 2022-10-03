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Питерец.ру » Общество » Экологический субботник «Зеленая Россия» провели сотрудники полиции в Приморском районе

Экологический субботник «Зеленая Россия» провели сотрудники полиции в Приморском районе

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23
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ГУ МВД
Экологический субботник «Зеленая Россия» провели сотрудники полиции в Приморском районе

30 сентября сотрудники УМВД России по Приморскому району СПб, ветераны органов внутренних дел, члены семей сотрудников и члены Общественного совета при УМВД России приняли участие в акции Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия».

В Приморском районе по ул. Планерной были высажены 150 кустарников «барбарис тунберга».

Жители Приморского района, проходящие мимо по ул. Планерной, останавливались и благодарили сотрудников органов внутренних дел за такое доброе и нужное дело.

Это стало хорошей и доброй традицией каждую осень вносить вклад в улучшение экологического состояния в нашем любимом Приморском районе СПб. В 2020 г. на «Аллее Памяти» по пр. Авиаконструкторов были высажены кустарники и липы, в 2021 г. в живописной парковой зоне по Шуваловскому пр. - рябины.

Источник: ГУ МВД
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