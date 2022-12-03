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Питерец.ру » Общество » На водных объектах в Ленинградской области начался ледостав

На водных объектах в Ленинградской области начался ледостав

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37
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
Будьте внимательны и не выходите на лёд!

На водных объектах в Ленинградской области начался ледостав. В этот период необходимо быть особенно внимательными и ни в коем случае не выходить на неокрепший лед.

Органами местного самоуправления Ленинградской области принимаются правовые акты о запрете выхода на лед. На период становления льда на водных объектах региона для оказания помощи в готовности находятся силы и средства пяти поисково-спасательных отрядов Аварийно-спасательной службы Ленинградской области, вооруженные судами на воздушной подушке, аэроботами, аэролодками. 

В ближайшее время будут также организованы профилактическое дежурства и совместные рейды Аварийно-спасательной службы Ленинградской области с сотрудниками ГИМС, полицией, представителями администрации для профилактики и обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Минимальный набор требований, которые необходимо соблюдать при нахождении на водном объекте в зимний период: 

1. Не игнорируйте запрещающие знаки.

2. Не выходите на лед в период его замерзания или таяния.

3. Старайтесь передвигаться по специально оборудованным переправам.

4. Изучайте заранее способы спасения и оказания первой помощи при проваливании под лед.

5. Рыбаки – не игнорируйте спасательный жилет, по возможности откажитесь от проведения досуга на льду.

6. Не катайтесь на льдинах.

В случае, если вы провалились под лед:

• Не паникуйте, не делайте резких движений.

• Держите голову как можно выше, дышите как можно глубже и медленнее, делайте ногами непрерывные движения так, словно вы крутите, педали велосипеда, одновременно зовя на помощь, ведь поблизости могут оказаться люди.

• Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения.

• Попытайтесь осторожно лечь грудью на край льда и забросить одну ногу, а потом и другую на лед, используйте острые предметы (нож, гвозди), если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу.

• Ползите той дорогой, по которой вы пришли по льду до провала – здесь лед вас уже выдержал.

• Выбравшись на берег, не останавливайтесь, чтобы не замерзнуть окончательно.

• Добирайтесь до ближайшего теплого помещения как можно скорее.

Берегите себя и не выходите на лед!

Выход на ледовое покрытие водных объектов в период и в местах действия запрета, установленного органами местного самоуправления , влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 1000 до 5000 рублей.

Источник: Администрация Ленобласти
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