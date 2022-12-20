Студент Корабелки стал одним из победителей Всероссийского студенческого форума «Твой Ход»

С 13 по 17 декабря в Москве по инициативе Росмолодежи проходил форум "Твой Ход". По словам организаторов, площадка форума стала пространством превращения своего времени в пользу для себя, друзей, близких, вуза, города, страны.

Образовательную и культурную программу мероприятия подготовили и провели партнеры форума: Росатом, ВК, Россия страна возможностей, РЖД, РСМ и т.д.

Проект «Твой ход» состоял из трех треков: "Определяю", "Создаю", "Делаю", включающих участие в исследованиях, конкурс предложений по изменению среды вуза, командную работу по 11 направлениям.

Представитель Морского технического университета, студент 20313 группы - Илья Синьков, стал одним из 200 победителей трека "Создаю" с проектом реформы деятельности стипендиальных фондов в университетах России страны и выиграл поездку по стране от организации-партнера проекта "Больше, чем путешествие".

Желаем Илье дальнейших успехов и новых побед!