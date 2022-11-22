Петербургские единороссы проверили ход капитального ремонта общежития института культуры

Депутат Законодательного Собрания Петербурга, единоросс Юрий Гладунов, глава МО Ланское Артем Дорожков и координатор «Молодой Гвардии» по Северо-Западному федеральному округу Санкт-Петербурге Александр Маликов в рамках контроля за реализацией народной программы партии проинспектировали ход ремонта общежития №1 Санкт-Петербургского государственного института культуры.

Рабочая группа, в которую также вошли и студенты вуза, оценила качество выполнения работ по ремонту двух лифтов.

«Это общежитие попало в программу капитального ремонта «Единой России». В вузе были отремонтированы два лифта. Самое главное, и это уникально, что в этом году работы принимают не только профильные органы, но и студенты. В каждом вузе сформированы штабы, которые осуществляют приемку работ. Студенты — это как раз те люди, которые будут принимать работы, оценивать и давать рекомендации, что еще необходимо улучшить в следующем году», — рассказал Александр Маликов.

Юрий Гладунов отметил, что жалоб от студентов не было, а были только просьбы. «В целом хорошее общежитие. Ребятам запомнятся прекрасные студенческие годы, в том числе и в общежитии. Хороший коллектив, хорошие ребята. Желаю им успехов в жизни», — сказал парламентарий.

Студентка 4 курса Арина Сухоставская рассказала, что считает общежитие своим домом.

«И каждый вклад в этот дом мы очень ценим, это вклад в наше будущее», — сказала она.

Глава МО Ланское Артем Дорожков добавил, что для представителей всех уровней власти самое главное, чтобы для всех студентов были созданы комфортные условия. «Чтобы ничего не отвлекало их от самого главного – учебы», — отметил Артём Дорожков.

Напомним, мониторинг студенческих общежитий проходит в рамках реализации народной программы партии. По инициативе «Единой России» из федерального бюджета на строительство и ремонт общежитий выделено по три миллиарда рублей ежегодно до 2024 года включительно. Будет отремонтировано не менее 300 тысяч квадратных метров студенческого жилья по всей стране.

В Петербурге единороссы собирают мнения студентов о ходе ремонта вузовских общежитий. Мониторинговые штабы созданы во всех 10 учебных заведениях, вошедших в федеральную программу по капитальному ремонту. Активисты отслеживают сроки и качество работ при поддержке депутатов «Единой России».