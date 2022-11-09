Депутаты: Жители города должны нести ответственность за домашних питомцев

Полномочия по обращению с животными могут передать Правительству Санкт-Петербурга. Соответствующий законопроект приняли за основу депутаты Законодательного Собрания. Органам исполнительной власти предлагается разработать порядок содержания в городе бездомных животных, определить места, куда запрещается возвращать таких животных после стерилизации, а также установить дополнительные требования к содержанию домашних питомцев.

Александр Бельский, Председатель Законодательного Собрания

Необходимо в разумных пределах ограничивать количество домашних животных. Ориентироваться на решение исполкома Ленсовета от 1982 года, по которому одна семья не может содержать больше одной кошки и собаки, тоже неправильно. Но все-таки нужно понимать, что большое количество животных в квартире – это проблема для соседей. Человек должен нести ответственность за питомца, которого взял. Еще одна задача, требующая решения, это приюты для животных. Наряду с частными, должны появляться государственные. Я живу в Курортном районе и неоднократно наблюдал ситуацию, когда с окончанием летнего сезона все благополучно съезжают с дач и бросают своих питомцев. Потом на улицах появляются стаи бездомных собак. Регламентировать этот вопрос должны профессионалы, именно для этого мы определяем эти полномочия органам исполнительной власти.

Павел Крупник, «Единая Россия»

Затрудняюсь ответить на вопрос, каким образом можно регулировать количество животных в квартире. Наверное, это больше относится к психологическому состоянию человека. Я с такими людьми сталкивался, работая депутатом в Красносельском районе. У нас на Народного Ополчения жила бабушка, которая в небольшой квартире содержала 28 кошек. Это был кошмар для соседей, и правоохранительные органы не могли ничего сделать. Как-то раз пожилая женщина ушла из квартиры и потерялась на улице, забыв, где живет. Пришлось вскрыть квартиру, приехали специалисты из ветеринарной службы и забрали этих кошек. Когда бабушка вернулась домой, она даже не заметила, что животных нет. Надеюсь, подобные случаи будут рассматриваться по-другому, и жизнь многих людей облегчится.

Ирина Иванова, КПРФ

Почему-то мы не задаемся вопросом содержания в квартирах диких животных, хотя такие случаи встречаются нередко. Конечно, необходимо вводить санитарную норму для питомцев. Содержать большое количество кошек и собак в небольших квартирах без антисанитарии невозможно. Для меня, например, даже одно животное – это много, я аллергик. Мы должны понимать, что питомцы не виноваты, где родились, в какой семье и в каких условиях находятся. Но содержать их правильно мы обязаны. Общество разделилось 50 на 50, угодить всем невозможно. Значит, придется взять вопрос в свои руки и продумать, как его регламентировать.

Марина Шишкина, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ»

Наша фракция голосовала против этого законопроекта. И не потому, что нельзя устанавливать нормы, правила, особые условия. Вопрос: кто и когда это будет делать? Инициатива коснется, как минимум, половины горожан. Все-таки владельцев незаконных питомников значительно меньше, чем добропорядочных людей, которые любят животных. Я за то, чтобы такие широкие вопросы решали депутаты, предварительно обсуждая с людьми. Если проблемой будут заниматься только представители исполнительных органов, это может превратиться в схоластическую историю. У нас, например, до сих пор не решена проблема выгула животных. С этим не можем справиться, а сейчас еще введем дополнительные нормы. Давайте послушаем людей и отдадим право регулировать этот вопрос депутатам.

Павел Иткин, ЛДПР

В законопроекте речь идет не только о содержании домашних питомцев. В документе есть достаточно серьезный пункт о бездомных, диких животных. Мы все знаем истории, когда они травмировали людей, детей. Можно долго тыкать пальцем, кто должен разрабатывать закон – чиновник или депутат. Но органы исполнительной власти обладают большим количеством статистических данных и возможностями привлечения экспертов. В данном случае мы четко прописываем, что этот вопрос – за исполнительной властью, при этом контрольной функции Законодательного Собрания никто не отменял. Перетягивать одеяло на себя неправильно, это не приведет к эффективной реализации насущных проблем. Мы даем полномочия правительству и в рамках обращений граждан можем апеллировать к нему с интересующими вопросами.

Дмитрий Павлов, «Новые люди»

Наша фракция поддержала законопроект, хотя я не большой эксперт в вопросах определения того, сколько питомцев должно быть на квадратный метр. Нужен какой-то компромисс, чтобы никого не обидеть. Надо регламентировать, чтобы все жили в дружбе и согласии с животными и соседями.

Борис Вишневский, «Яблоко»

Действующей редакцией Закона Санкт-Петербурга от 27.11.2019 № 612-139 за Правительством Санкт-Петербурга в области обращения с животными закреплен широкий круг полномочий, которые, к сожалению, в настоящее время не исполняются надлежащим образом. При этом новым проектом предлагается не совершенствовать механизмы реализации уже существующих полномочий, а лишь еще больше расширить перечень полномочий Правительства, оставив открытым вопрос о возможности их реализации.

Отметим, по оценке Управления ветеринарии города в 2021 году жители Санкт-Петербурга содержали порядка 1 млн домашних кошек и около 300 тыс. собак. Также в городе насчитывается примерно 2,5 тыс. бездомных собак и 100 тыс. бездомных кошек.