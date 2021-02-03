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Питерец.ру » Общество » В Пулково ветеринарный контроль прошли более 25 тысяч животных

В Пулково ветеринарный контроль прошли более 25 тысяч животных

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Россельхознадзор
В январе контроль Управления Россельхознадзора в Пулково прошли более 25 тысяч животных

В январе 2021 года ветеринарный контроль сотрудников Управления Россельхознадзора в грузовом терминале аэропорта Пулково прошли более 25 тысяч различных животных.

Традиционно через грузовой терминал прошло большое количество домашних питомцев: за месяц инспекторы Управления проконтролировали 32 собаки и 16 кошек, а также 975 попугаев и более 5 тысяч аквариумных рыб, а также декоративных рептилий, амфибий и моллюсков.

Также ветеринарный контроль в январе проходили животные, использующиеся для различных видов хозяйственной деятельности, в число которых вошли 23 шмелиные семьи, более 2 тысяч медицинских пиявок,16 тысяч насекомых-энтомофагов.

Контрольно-надзорные мероприятия должностных лиц Управления не выявили нарушений, все животные продолжили следования в адреса получателей.

Источник: Россельхознадзор
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