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Питерец.ру » Общество » Михаил Романов проконтролировал ход строительства и реконструкции социальных объектов Колпинского района

Михаил Романов проконтролировал ход строительства и реконструкции социальных объектов Колпинского района

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Михаил Романов проконтролировал ход строительства и реконструкции социальных объектов Колпинского района

Ход строительства и реконструкции социальных объектов Колпинского района Санкт-Петербурга в рамках выездного совещания проконтролировал депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов. Участниками объезда стали представители Администрации Колпинского района, Комитета по строительству, Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, прокуратуры района и ОМВД.

Ситуацию с несколькими объектами-долгостроями, рассказал парламентарий после их осмотра, он держит на личном контроле и намерен добиваться их сдачи в эксплуатацию в рамках парламентских полномочий. Речь о здании будущего Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, работы по реконструкции ведутся с 2008 года. Еще один долгострой – детский сад на 180 мест с бассейном по улице Садовой. Он должен был открыться в 2016 году, но даже в последние сроки – 25 декабря 2020 года – подрядчик не укладывается. Третий проблемный объект – новое здание ГБУЗ «Станция скорой помощи» на улице Пионерская в поселке Металлострой. Оно сдано в эксплуатацию, но остались нерешенными вопросы электро- и водоснабжения.

Посетив многоквартирный дом на улице Красных Партизан, инспектирующие побеседовали с жильцами, услышали жалобы на недобросовестную работу управляющей компании. Представитель УК пообещал устранить проблемы. Также подходит к концу строительство детской городской поликлиники на улице Московской – сроки сдачи объекта намечены на 31 мая 2021 года, работы ведутся по графику. Также активно идет строительство детского сада на улице Ижорского батальона. Строители намерены сдать объект в конце июня, чтобы 1 сентября детсад принял первых воспитанников.

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