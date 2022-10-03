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Питерец.ру » Общество » СПбГМТУ принял участие в ярмарке морских профессий на борту легендарного ледокола

СПбГМТУ принял участие в ярмарке морских профессий на борту легендарного ледокола

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26
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
СПБГМТУ
СПбГМТУ принял участие в ярмарке морских профессий на борту легендарного ледокола

Во Всемирный День моря, 29 сентября, на борту музея «Ледокол Красин»  стартовал осенний сезон профориентационного проекта «Ярмарка морских профессий». Морской технический университет традиционно выступил соорганизатором мероприятия.

На борту ледокола собрались партнёры проекта: Центр профориентации «ВЕКТОР», Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», Морская техническая академия им. Адмирала Д.Н. Сенявина, Колледж судостроения и прикладных технологий, ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, Центр технологии судостроения и судоремонта, Крыловский государственный научный центр, судостроительный завод «Северная верфь».

Сотрудники отдела профориентации СПбГМТУ провели интеллектуальный мастер-класс для будущих корабелов.

Десять команд из восьми районов Санкт-Петербурга знакомились с различными морскими профессиями. На протяжении всего мероприятия их сопровождали, направляли, курировали волонтёры-студенты Корабелки.

По итогам игры были определены победители:

1 место - команда «Время первых» ГБОУ школа №569 Невского района Санкт-Петербурга;

2 место - команда «Наутилус» ГБОУ школа № 621 Колпинского района Санкт-Петербурга;

3 место - команда «Галс»  ГБОУ СОШ № 290 Красносельского района.

Следующая ярмарка морских профессий запланирована на октябрь и пройдёт в стенах нашего университета.

Источник: СПбГМТУ
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