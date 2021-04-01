Сквер в Кузнецком исчезнет?

«Питерец.ру» сообщает, что сквер в Кузнецком переулке рядом с музеем Достоевского находится под угрозой. Это место не наделили статусом, предполагающим неприкосновенность. Так что это зеленое насаждение может быть использовано под застройку.

Борис Вишневский выступил за включение сквера в список зеленых насаждений общего пользования. Однако эту поправку поддержало лишь 10% парламентариев. Так что на месте сквера, скорее всего, появится застройка. К тому же здесь имеются конкретные планы. В сквере намерены построить новое здание музея Достоевского. Многие местные жители считают, что город лишится важной зеленой зоны. Но к мнению этих людей не желают прислушиваться. Так что ситуация ведет к исчезновению сквера.