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Питерец.ру » Общество » Сквер в Кузнецком исчезнет?

Сквер в Кузнецком исчезнет?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Сквер у музея Достоевского может быть уничтожен

«Питерец.ру» сообщает, что сквер в Кузнецком переулке рядом с музеем Достоевского находится под угрозой. Это место не наделили статусом, предполагающим неприкосновенность. Так что это зеленое насаждение может быть использовано под застройку.

Борис Вишневский выступил за включение сквера в список зеленых насаждений общего пользования. Однако эту поправку поддержало лишь 10% парламентариев. Так что на месте сквера, скорее всего, появится застройка. К тому же здесь имеются конкретные планы. В сквере намерены построить новое здание музея Достоевского. Многие местные жители считают, что город лишится важной зеленой зоны. Но к мнению этих людей не желают прислушиваться. Так что ситуация ведет к исчезновению сквера.

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