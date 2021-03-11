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Питерец.ру » Общество » В Петербурге сквер оставили без двух третей деревьев

В Петербурге сквер оставили без двух третей деревьев

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ВКонтакте
Сквер в Пороховых оставили без двух третей деревьев

Активисты и муниципальные депутаты, живущие и работающие на территории МО "Пороховые", остались недовольными вырубкой деревьев в мини-сквере на Белорусской улице. Уничтоженными, согласно порубочному билету, оказались около двух дретей насаждений (44 дерева), причем принцип, по которому отбирались те или иные стволы, вызывает у граждан большие вопросы.

"Несколько уцелевших деревьев выглядят уродливыми и нуждаются как минимум в обрезке. А вот, судя по пням, под пилу попали растущие в ряд прямые и вполне себе здоровые деревья", - говорится в сообщении в паблике "Независимые депутаты Пороховых".

Информационный щит о проведенных работах на сегодняшний день отсутствует. Известно, что сквер возле дома 28 находится в зоне ответственности Смольного, а не муниципалов.

"Может быть, вся отгадка происходящего в том, что на благоустройство сквера выделили 2 миллиона, и новые деревья надо куда-то посадить? Клены остролистые, которые посадят вместо ив, превратятся в полноценные деревья лет через десять. А тем временем жители будут глотать пыль и гулять в лысом сквере", - рассудили авторы паблика "Зеленая коалиция".
Источник: ЗакС.Ру
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