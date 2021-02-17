Пятнадцать военных оркестров ЗВО бесплатно выступят для ветеранов, жителей и гостей  Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге стартовала серия концертов военных оркестров гарнизона, в ходе которых музыканты демонстрируют подготовленные программы и новый репертуар.

«Пятнадцать военных оркестров вузов Минобороны РФ, соединений и воинских частей в ходе серии концертов продемонстрируют свои показательные программы и новые музыкальные произведения», - рассказал врио начальника военно-оркестровой службы Западного военного округа старший лейтенант Григорий Велько.

Уже состоялись выступления военных оркестров штаба Западного военного округа и Ленинградской военно-морской базы. Для зрителей прозвучали произведения мировой классики: увертюра к опере «Руслан и Людмила», «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь», «Прощальный вальс» Барсегяна из музыки к драме Всеволода Вишневского «Оптимистическая трагедия», концерт для трубы с оркестром Бёме, увертюру-фантазию Анисимова «Крейсер Варяг», военные марши «Штандарт» фон Блона, «Линкор» Мальтера и «Аврора» Иванова-Радкевича, финал оперы «Жизнь за царя» Михаила Глинки.

Концерты с соблюдением противоэпидемиологических требований проходят в Доме офицеров Западного военного округа и клубе «Выборгская сторона», их посещение свободно.