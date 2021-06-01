«Теплосеть Санкт-Петербурга» работает в режиме повышенного готовности

С 1 июня по 12 июля 2021 года в период подготовки и проведения XXIV Петербургского международного экономического форума, Единого государственного экзамена и Чемпионата Европы по футболу на предприятии устанавливается режим повышенной готовности по обеспечению бесперебойной и надежной работы оборудования тепловых сетей.

Специалистами АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» организовано круглосуточное дежурство ответственных руководителей, аварийно-ремонтным бригадам выделена дополнительная спецтехника.

Усилен контроль за теплоснабжением важнейших объектов жизнеобеспечения, государственной власти и объектов, задействованных во время проведения ПМЭФ-2021, ЕГЭ и Евро-2020.

Все ремонтно-восстановительные работы в указанный период осуществляются под контролем ответственного руководителя АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и по согласованию с Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга и Федеральной службы охраны.

Справка

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» эксплуатирует на праве собственности около 800 км магистральных трубопроводов и порядка 1700 км внутриквартальных сетей в 11 административных районах Санкт-Петербурга, обеспечивая передачу 50% потребляемой городом тепловой энергии.

В зоне ответственности АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проживает более 2,5 млн горожан.