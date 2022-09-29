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Институт Г.И. Турнера: 90 лет в авангарде медицины Петербурга

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
Институт Г.И. Турнера: 90 лет в авангарде медицины Петербурга

Сегодня  отмечается 90 лет со дня основания Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера. Депутат Законодательного Собрания Петербурга Александр Ржаненков поздравил коллектив со знаменательной датой. Он также передал приветствие спикера петербургского парламента Александра Бельского:

«Созданный как приют для детей-инвалидов, центр имени Г.И. Турнера сегодня сочетает в себе самую современную клиническую базу и уникальный научно-образовательный институт. Вы проводите сложнейшие операции, спасая жизнь и здоровье маленьких пациентов, готовите высококвалифицированные кадры для сферы здравоохранения в масштабе всей страны. Инновационные разработки центра получили признание во всем мире, подтвердив высочайший авторитет петербургской медицинской школы. Вы с честью храните наследие основателя российской ортопедии Генриха Ивановича Турнера.

Спасибо вам за ваш благородный труд, за милосердие и верность призванию всей жизни. В этот праздничный день желаю всему коллективу центра имени Г.И. Турнера крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в святом деле охраны здоровья наших детей!».

Лучшим сотрудникам Института вручены Благодарности Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Национальный медицинский исследовательский центр детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера основан в 1932 году. Сегодня он занимает лидирующее положение в стране, решая самые сложные задачи в области детской травматологии и ортопедии. В учреждении – 11 профильных специализированных клинических отделений, 3 специализированных центра, 9 научных отделений. За последние годы было получено более 170 патентов на различные разработки и способы лечения патологий опорно-двигательного аппарата.

Источник: ЗАКС
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